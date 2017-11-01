Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты России

Источник: РИА "Новости"

Бизнес-патриот

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков объявил о выдвижении в президенты, сообщил он РБК. С начала июля по конец августа советником Янсукова была дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова. Президент «Аванти» является бывшим помощником чеченского политика и бизнесмена Умара Джабраилова, который и основал Ассоциацию предпринимателей.

Янсуков рассказал о причинах своего выдвижения в специальном письме (имеется у РБК).

Успехи России ассоциируются в мире с фигурой главы государства Владимира Путина, но страна находится «в условиях глобального геополитического противостояния» и «под маской распространения и установления демократических ценностей» иностранные государства собираются дестабилизировать Россию, убежден президент «Аванти».

Янсуков сказал РБК, что своим выдвижением надеется поднять явку среди молодежи и доказать, что молодые россияне «настроены патриотично», «сколько бы ни пытался доказать обратное Алексей Навальный, раскачивающий лодку в непростое время».

Читайте также Ушедший от Собчак политтехнолог заявил о нехватке денег в ее штабе

Президент «Аванти» выступает против того, чтобы «борьба с чиновниками и коммерческими структурами выдавалась за работу по искоренению коррупции, а несогласованные акции протеста — за волеизъявление граждан и демократические свободы». Для борьбы же с «суррогатно номенклатурно-олигархическим капитализмом» в России он предлагает «усовершенствовать текущую национальную идею» и развивать «бизнес-патриотизм».

Дружины и налог на тунеядство

В письме приводится​ несколько основных направлений программы Янсукова. Это «антикоррупционные меры»: от принципа равенства перед законом и реформы судов до легализации лоббизма под контролем власти и отмены «палочной системы» наказаний в полиции.

В сфере безопасности Янсуков предложил снизить возраст уголовной ответственности, оснастить все публичные места камерами и возродить народные дружины. По общественному направлению президент «Аванти» предлагает, помимо прочего, ввести налог на тунеядство и отменить спецсигналы для всех автомобилей кроме спецавтотранспорта.

Читайте также Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента

В социальной сфере Янсуков предлагает обеспечить бесплатное высшее образование, организации профсоюзов, установки фиксированной госставки по ипотеке и отказе повышать пенсионный возраст.

Среди экономических предложений Янсукова: экономическая амнистия для не привлекавшихся к уголовной ответственности бизнесменов, госмонополия на внешнюю торговлю природными ресурсами, перевод всех работающих в России компаний в юрисдикцию страны, минимальная госцена на продукты питания для производителей, прогрессивная шкала налогообложения, запрет на использование в национальной экономике иностранной валюты, фиксированная госставка по кредитам для предприятий и по потребительским кредитам.

Во внутренней политике президент «Аванти» предлагает оставлять налоги от малого и среднего бизнеса муниципалитетам, а налоги от крупных холдингов — регионам, где располагается производство, оплачивать НДФЛ по месту жительства, отменить депутатскую неприкосновенность и запретить любым политикам избираться более двух сроков подряд. Во внешней политике предлагается не выдавать невозвратные кредиты всем странам, за исключением участников СНГ. ​