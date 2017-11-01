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08:55 (мск), источник: Вести - Пермь

Бюджет Перми обсудили на «нулевом» чтении

Представители администрации Перми и депутаты обсудили основные параметры главного финансового документа краевой столицы.

Источник: Вести - Пермь

Проект бюджета Перми на ближайшие три года прошел так называемые нулевые чтения. На семинаре представители администрации Перми и депутаты обсудили основные параметры главного финансового документа краевой столицы, структуру доходов и расходов.

Приоритетными направлениями для городских властей остаются сфера образования, строительство дорог и расселение аварийного жилья. Эти проекты реализуются во взаимодействии с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и правительством региона.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: «Мы уже несколько лет подряд увеличиваем инвестиционную составляющую бюджета или бюджет развития. Причем мы постоянны в своих приоритетах. Это инвестиции в образование, инвестиции в совершенствование улично-дорожной сети и инвестиции в расселение ветхого и аварийного жилья».

Теперь конкретика. Бюджет бездефицитный. В следующем году доходы составят 25 млрд рублей. 63% расходов — это социальная сфера. А именно — строительство новых корпусов школ № 42, № 59 и гимназии № 3.

Возведение четырех и выкуп одного здания под детские сады. Обновление фасадов жилого фонда. Завершение работ по дорожной развязке с Транссибирской магистралью. Предусмотрены средства на День города — в следующем году Перми 295 лет. Уже известно и название программы — «Без пяти минут 300».

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