Бюджет Перми обсудили на «нулевом» чтении

Источник: Вести - Пермь

Проект бюджета Перми на ближайшие три года прошел так называемые нулевые чтения. На семинаре представители администрации Перми и депутаты обсудили основные параметры главного финансового документа краевой столицы, структуру доходов и расходов.

Приоритетными направлениями для городских властей остаются сфера образования, строительство дорог и расселение аварийного жилья. Эти проекты реализуются во взаимодействии с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и правительством региона.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: «Мы уже несколько лет подряд увеличиваем инвестиционную составляющую бюджета или бюджет развития. Причем мы постоянны в своих приоритетах. Это инвестиции в образование, инвестиции в совершенствование улично-дорожной сети и инвестиции в расселение ветхого и аварийного жилья».

Теперь конкретика. Бюджет бездефицитный. В следующем году доходы составят 25 млрд рублей. 63% расходов — это социальная сфера. А именно — строительство новых корпусов школ № 42, № 59 и гимназии № 3.