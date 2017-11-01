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08:53 (мск), источник: Вести Приморье

Сбор дикоросов могут ограничить в Приморье на законодательном уровне

По мнению врио губернатора Андрея Тарасенко, необходимо ввести квоту и лицензировать сбор кедрового ореха.

Источник: Reuters

В Приморье могут ограничить сбор кедрового ореха. Нововведение обсудили врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и заместитель министра природных ресурсов России Мурат Керимов в ходе рабочей встречи в Москве. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В Приморье сейчас идёт массовый сбор шишек, причём в большинстве своём варварским способом, рассказал Тарасенко.

«Целые бригады шишкарей срезают верхушки кедра, ломают ветки, а потом устраивают поджоги. Мы понимаем, что люди хотят заработать, но ведь с такой заготовкой у нас время вместо лесов буду пустыни! Если сейчас не принять кардинальных мер, леса будут уничтожены», — подчеркнул врио губернатора.

Сами заготовщики часто травмируются и гибнут — в погоне за прибылью техника безопасности уходит на второй план.

По мнению врио губернатора, необходимо ввести квоту и лицензировать сбор кедрового ореха.

«Если будет определена квота заготовки, тогда не будет такого массового уничтожения кедра и пожаров. Сейчас же каждый может заготовить хоть 100 тонн, и делает это любыми способами. Необходимо предусмотреть в Лесном кодексе не только право, но и предельные нормативы для всех — и любителей, и промысловиков», — обозначил глава региона.

Андрей Тарасенко предложил внести такие изменения в Лесной кодекс РФ. Параллельно по инициативе главы региона в Законодательное Собрание будет внесен проект краевого закона.

Мурат Керимов поддержал инициативу главы Приморья.

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