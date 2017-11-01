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09:07 (мск), источник: ЕАН

Депутат Госдумы Альшевских отказался отчитываться перед мэром Екатеринбурга Ройзманом

Депутат Госдумы Андрей Альшевских отказался выступить с отчетом перед гордумой Екатеринбурга и мэром Евгением Ройзманом. Об этом он написал у себя в Facebook.

«На днях глава Екатеринбурга Евгений Ройзман пригласил меня выступить с личными итогами перед гордумой. Да, отчет о своей работе в Госдуме я готовлю, планов много. Для своих избирателей и всех, кому интересно. Зал собираюсь арендовать в декабре, жителей округа позвать. Потому если местные депутаты так сильно хотят поприсутствовать на мероприятии, милости прошу. Двери открыты» Также Андрей Альшевских посоветовал гордуме лучше вызвать сити-менеджера Александра Якоба и «не постесняться спросить за бардак в городском хозяйстве», — заявил депутат.

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