Депутат Госдумы Альшевских отказался отчитываться перед мэром Екатеринбурга Ройзманом
Депутат Госдумы Андрей Альшевских отказался выступить с отчетом перед гордумой Екатеринбурга и мэром Евгением Ройзманом. Об этом он написал у себя в Facebook.
Депутат Госдумы Андрей Альшевских отказался выступить с отчетом перед гордумой Екатеринбурга и мэром Евгением Ройзманом. Об этом он написал у себя в Facebook.
«На днях глава Екатеринбурга Евгений Ройзман пригласил меня выступить с личными итогами перед гордумой. Да, отчет о своей работе в Госдуме я готовлю, планов много. Для своих избирателей и всех, кому интересно. Зал собираюсь арендовать в декабре, жителей округа позвать. Потому если местные депутаты так сильно хотят поприсутствовать на мероприятии, милости прошу. Двери открыты» Также Андрей Альшевских посоветовал гордуме лучше вызвать