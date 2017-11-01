Депутат Госдумы Альшевских отказался отчитываться перед мэром Екатеринбурга Ройзманом

«На днях глава Екатеринбурга Евгений Ройзман пригласил меня выступить с личными итогами перед гордумой. Да, отчет о своей работе в Госдуме я готовлю, планов много. Для своих избирателей и всех, кому интересно. Зал собираюсь арендовать в декабре, жителей округа позвать. Потому если местные депутаты так сильно хотят поприсутствовать на мероприятии, милости прошу. Двери открыты» Также Андрей Альшевских посоветовал гордуме лучше вызвать сити-менеджера Александра Якоба и «не постесняться спросить за бардак в городском хозяйстве», — заявил депутат.