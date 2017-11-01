«Взятки, растраты, хищения на миллиарды» — депутат выступил с критикой нацкомпании

Источник: Tengrinews

Такое мнение депутат высказал в ходе пленарного заседания нижней палаты Парламента. По его словам, направление из бюджета 50 миллиардов тенге на деятельность компании стоит пересмотреть.

«Согласно независимому аудиторскому отчету, проведенному в компании, за 2016 год гарантированные доходы компании составили 187 миллиардов тенге. Мы видим, что “КазАвтоЖол” в 2017 году практически погряз в коррупционных скандалах: взятки, растраты, хищения на миллиарды тенге. (…) Возникает вопрос, зачем мы выделяем из бюджета 50 миллиардов тенге? Может, пора пересмотреть условия договора?», — спросил депутат.

Он также заявил, что нацкомпания отличается слабым менеджментом, претензиями к безопасности и качеству дорог. Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек ответил, зачем национальной компании выделяются данные средства.

«Эти 50 миллиардов тенге мы направляем в “КазАвтоЖол” не для содержания и каких-то других функций. Это софинансирование по займам, которые мы привлекаем на реконструкцию дорог республиканского значения», — сказал министр.

«По самой компании, она является заказчиком. Она не генерирует доходы и не имеет дополнительных источников. Сумма, которая ежегодно выделяется на содержание, на сопровождение проектов, техническое, лабораторное и другое — это порядка 1,7 миллиарда тенге», — рассказал Женис Касымбек.