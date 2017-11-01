«Взятки, растраты, хищения на миллиарды» — депутат выступил с критикой нацкомпании
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Айкын Конуров предложил сократить финансирование АО НК «КазАвтоЖол», передает корреспондент Tengrinews.kz.
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Айкын Конуров предложил сократить финансирование АО НК «КазАвтоЖол», передает корреспондент Tengrinews.kz.
Такое мнение депутат высказал в ходе пленарного заседания нижней палаты Парламента. По его словам, направление из бюджета 50 миллиардов тенге на деятельность компании стоит пересмотреть.
«Согласно независимому аудиторскому отчету, проведенному в компании, за 2016 год гарантированные доходы компании составили 187 миллиардов тенге. Мы видим, что “КазАвтоЖол” в 2017 году практически погряз в коррупционных скандалах: взятки, растраты, хищения на миллиарды тенге. (…) Возникает вопрос, зачем мы выделяем из бюджета 50 миллиардов тенге? Может, пора пересмотреть условия договора?», — спросил депутат.
Он также заявил, что нацкомпания отличается слабым менеджментом, претензиями к безопасности и качеству дорог. Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек ответил, зачем национальной компании выделяются данные средства.
«Эти 50 миллиардов тенге мы направляем в “КазАвтоЖол” не для содержания и
«По самой компании, она является заказчиком. Она не генерирует доходы и не имеет дополнительных источников. Сумма, которая ежегодно выделяется на содержание, на сопровождение проектов, техническое, лабораторное и другое — это порядка 1,7 миллиарда тенге», — рассказал Женис Касымбек.
«По качеству дорог, я могу сказать, что в последние годы мы не имеем серьезных нареканий. Мы ввели очень жесткие нормы по сопровождению проектов компаниями подрядчиками после завершения проектов. По республиканским деньгам, компании в течении 4 лет имеют гарантийные сроки по содержанию и сопровождению дорог, по международным займам от двух до трех лет. Могу заверить вас, что качество дорог на достаточно высоком уровне», — заключил он.