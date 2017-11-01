Назначен новый судья Тукаевского района Татарстана

Прежде эту должность занимал Анвар Мансуров, он проработал в Тукаевском суде свыше тридцати лет.

40-летний Марсель Гараев родом из Буинского района республики. В 1994—1996 годах он обучился в Казанском юридическом институте МВД России. С 1998 года до назначения в суд он работал следователем и старшим следователем в отделе Буинского района МВД. Марсель Гараев женат, воспитывает двоих детей.