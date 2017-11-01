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10:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Назначен новый судья Тукаевского района Татарстана

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). На основании указа Президента РФ судьей Тукаевского района суда РТ назначен Марсель Гараев, сообщает газета «Светлый путь».

Прежде эту должность занимал Анвар Мансуров, он проработал в Тукаевском суде свыше тридцати лет.

40-летний Марсель Гараев родом из Буинского района республики. В 1994—1996 годах он обучился в Казанском юридическом институте МВД России. С 1998 года до назначения в суд он работал следователем и старшим следователем в отделе Буинского района МВД. Марсель Гараев женат, воспитывает двоих детей.

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