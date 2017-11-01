Мирзиёев не доволен нарушением сроков постройки спортивных сооружений
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев накануне провел совещание, посвященное вопросам совершенствования системы управления в сфере физической культуры и спорта.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев накануне провел совещание, посвященное вопросам совершенствования системы управления в сфере физической культуры и спорта.
В нем приняли участие
На совещании уделено особое внимание вопросам подготовки высококвалифицированных кадров и тренеров для сферы спорта, передает
Главное высшее образовательное учреждение сферы — Узбекский государственный институт физической культуры передислоцирован в город Чирчик. В ходе совещания ответственным лицам поручено внедрить в учебный процесс новых инновационных технологий, организации специальных лабораторий для научных исследований.
Президент подверг критике то, что отстала от графика работа по строительству и реконструкции 39 спортивных сооружений за счет средств Фонда развития детского спорта, запоздало оснащение плавательных бассейнов современным оборудованием и инвентарем. Даны поручения по устранению этих недостатков, завершению до конца года строительных работ.
Подвергнут критике низкий уровень взаимодействия и селекционной работы по выявлению одаренной молодежи между спортивными школами, республиканскими школами высшего спортивного мастерства по видам спорта и спортивными федерациями.
Также обсуждался вопрос подготовки спортсменов Узбекистана к предстоящим престижным международным соревнованиям, в частности, Олимпийским и Паралимпийским играм. В данный момент ведется работа по отбору одаренных спортсменов и формированию сборных команд, организации
Отмечено, что завоеванные на международных соревнованиях медали ограничиваются лишь такими видами спорта, как бокс, дзюдо, тяжелая атлетика и спортивная борьба. Планируется завоевать призовые места в таких видах спорта, как гимнастика, трамполин, легкая атлетика, таэквондо, гребля на байдарке и каноэ, велоспорт.