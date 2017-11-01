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09:15 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев не доволен нарушением сроков постройки спортивных сооружений

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев накануне провел совещание, посвященное вопросам совершенствования системы управления в сфере физической культуры и спорта.

Источник: Sputnik

В нем приняли участие премьер-министр, государственный советник президента, руководители соответствующих министерств и комитетов.

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На совещании уделено особое внимание вопросам подготовки высококвалифицированных кадров и тренеров для сферы спорта, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Главное высшее образовательное учреждение сферы — Узбекский государственный институт физической культуры передислоцирован в город Чирчик. В ходе совещания ответственным лицам поручено внедрить в учебный процесс новых инновационных технологий, организации специальных лабораторий для научных исследований.

Президент подверг критике то, что отстала от графика работа по строительству и реконструкции 39 спортивных сооружений за счет средств Фонда развития детского спорта, запоздало оснащение плавательных бассейнов современным оборудованием и инвентарем. Даны поручения по устранению этих недостатков, завершению до конца года строительных работ.

Подвергнут критике низкий уровень взаимодействия и селекционной работы по выявлению одаренной молодежи между спортивными школами, республиканскими школами высшего спортивного мастерства по видам спорта и спортивными федерациями.

Также обсуждался вопрос подготовки спортсменов Узбекистана к предстоящим престижным международным соревнованиям, в частности, Олимпийским и Паралимпийским играм. В данный момент ведется работа по отбору одаренных спортсменов и формированию сборных команд, организации учебно-тренировочных сборов в руспеблике и за рубежом.

Отмечено, что завоеванные на международных соревнованиях медали ограничиваются лишь такими видами спорта, как бокс, дзюдо, тяжелая атлетика и спортивная борьба. Планируется завоевать призовые места в таких видах спорта, как гимнастика, трамполин, легкая атлетика, таэквондо, гребля на байдарке и каноэ, велоспорт.

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