Мирзиёев не доволен нарушением сроков постройки спортивных сооружений

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В нем приняли участие премьер-министр, государственный советник президента, руководители соответствующих министерств и комитетов.

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На совещании уделено особое внимание вопросам подготовки высококвалифицированных кадров и тренеров для сферы спорта, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Главное высшее образовательное учреждение сферы — Узбекский государственный институт физической культуры передислоцирован в город Чирчик. В ходе совещания ответственным лицам поручено внедрить в учебный процесс новых инновационных технологий, организации специальных лабораторий для научных исследований.

Президент подверг критике то, что отстала от графика работа по строительству и реконструкции 39 спортивных сооружений за счет средств Фонда развития детского спорта, запоздало оснащение плавательных бассейнов современным оборудованием и инвентарем. Даны поручения по устранению этих недостатков, завершению до конца года строительных работ.

Подвергнут критике низкий уровень взаимодействия и селекционной работы по выявлению одаренной молодежи между спортивными школами, республиканскими школами высшего спортивного мастерства по видам спорта и спортивными федерациями.

Также обсуждался вопрос подготовки спортсменов Узбекистана к предстоящим престижным международным соревнованиям, в частности, Олимпийским и Паралимпийским играм. В данный момент ведется работа по отбору одаренных спортсменов и формированию сборных команд, организации учебно-тренировочных сборов в руспеблике и за рубежом.