Габидулла Абдрахимов попросил прощения у шымкентских коллег

Также он призвал их быть честными и уважать друг друга.
На проводы акима собрались депутаты и актив города.
Бывший градоначальник отметил, что у него сильная команда, и попросил извинения у каждого если
«Если я
Он выразил благодарность каждому руководителю отделов и управлений, обращаясь к каждому по имени и отмечая его работу.
Напомним, 31 октября 2017 года стало известно, что Габидулла Абдрахимов назначен секретарем партии «Нұр Отан».
Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич родился 23 января 1975 года в
В разные годы занимал ответственные руководящие посты. Возглавлял Агентство РК по делам государственной службы, Агентство по защите конкуренции РК, был руководителем канцелярии