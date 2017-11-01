Габидулла Абдрахимов попросил прощения у шымкентских коллег

Также он призвал их быть честными и уважать друг друга.

На проводы акима собрались депутаты и актив города.

Бывший градоначальник отметил, что у него сильная команда, и попросил извинения у каждого если кого-то обидел.

«Если я кого-то обидел, то приношу извинения. Но у нас не было конфликтов, это была работа команды и мы многое делали. Шымкент будет третьим мегаполисом. Я уверен, что все начатые проекты мои последователи доведут до конца», — сказал Абдрахимов.

Он выразил благодарность каждому руководителю отделов и управлений, обращаясь к каждому по имени и отмечая его работу.

Напомним, 31 октября 2017 года стало известно, что Габидулла Абдрахимов назначен секретарем партии «Нұр Отан».

Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич родился 23 января 1975 года в Южно-Казахстанской области. Имеет два высших образования: экономист, государственное администрирование. Владеет казахским, русским, немецким и английским языками.