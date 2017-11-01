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09:44 (мск), источник: ЕАН

На посты министров экономики и инвестиций Свердловской области заявились уже восемь претендентов

В Свердловской области продолжается конкурс на замещение должностей министров экономики и инвестиций. В департамент кадровой политики губернатора поступили заявления уже от восьми соискателей.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев первым среди глав регионов выполнил поручение президента Владимира Путина по открытому отбору кадров.

По данным администрации губернатора, претенденты — представители бизнес-сообщества, а также люди, имеющие опыт муниципальной службы и работы в сфере образования.

Большей популярностью пользуется должность министра инвестиций и развития: на этот пост подано шесть заявлений. На конкурс по выбору министра экономики и территориального развития поступило три заявления.

«Только за вчерашний день документы на конкурс принесли два человека. При этом один из них — на обе должности сразу», — рассказал ЕАН источник в кабмине.

Официально фамилии претендентов чиновники не разглашают. Ранее стало известно, что на должность министра экономики будет претендовать Илья Тыщенко, в мининвест заявился Дмитрий Ханин. Оба они являются представителями «Опоры России». На оба поста документы подал депутат екатеринбургской думы Илья Лобов.

Напомним, прием документов продлится до 8 ноября. Кандидатуры будет оценивать экспертная комиссия, в которую вошли первые заместители губернатора, представители администрации главы региона и областных министерств, представители научных, образовательных организаций, отраслевых союзов. 10 и 15 ноября кандидаты пройдут тестирование, представят презентации и будут защищать концепции стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.

«У нас есть хороший кадровый резерв, в который входят в том числе и заместители министров. При этом конкурс, уверен, позволит пополнить эту “обойму” новыми людьми — профессиональными, инициативными», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

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