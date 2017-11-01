На посты министров экономики и инвестиций Свердловской области заявились уже восемь претендентов

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев первым среди глав регионов выполнил поручение президента Владимира Путина по открытому отбору кадров.

По данным администрации губернатора, претенденты — представители бизнес-сообщества, а также люди, имеющие опыт муниципальной службы и работы в сфере образования.

Большей популярностью пользуется должность министра инвестиций и развития: на этот пост подано шесть заявлений. На конкурс по выбору министра экономики и территориального развития поступило три заявления.

«Только за вчерашний день документы на конкурс принесли два человека. При этом один из них — на обе должности сразу», — рассказал ЕАН источник в кабмине.

Официально фамилии претендентов чиновники не разглашают. Ранее стало известно, что на должность министра экономики будет претендовать Илья Тыщенко, в мининвест заявился Дмитрий Ханин. Оба они являются представителями «Опоры России». На оба поста документы подал депутат екатеринбургской думы Илья Лобов.

Напомним, прием документов продлится до 8 ноября. Кандидатуры будет оценивать экспертная комиссия, в которую вошли первые заместители губернатора, представители администрации главы региона и областных министерств, представители научных, образовательных организаций, отраслевых союзов. 10 и 15 ноября кандидаты пройдут тестирование, представят презентации и будут защищать концепции стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.