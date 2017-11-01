Максим Решетников: Региональные власти не будут специально «выращивать» компании только за счёт госбюджета

В мероприятии приняли участие более 70 пермских IT-компаний, представители образовательного сообщества, промышленных предприятий и органы власти.

«Визит президента в сентября послужил толчком для первых взаимодействий для развития IT-кластера в Пермском крае. Сегодня мы здесь собрались поговорить о некой системной политике кластера. Не просто показать свои результаты, а сформировать системную работу, разработать систему мер», — отметил глава Прикамья Максим Решетников.

Губернатор подчеркнул, что Пермскому краю нужен одновременный подход от технологий с одной стороны, и от заказчиков — с другой.

«Это и «умное машиностроение», «умная нефтянка», «умное здравоохранение», «умное производство». На пересечении должны возникнуть компетенции края — какие-то прообразы уже есть сейчас, какие-то нужно «вырастить», — отметил глава региона.

В рамках сессии представители IT-предприятий, власти и науки, работая в четырех группах, обсудили актуальные вопросы по развитию отрасли. Эксперты предложили свои видения, варианты решений по направлениям: IT-кадры, господдержка, интеграция информационных технологий в производство, а также создание умного города и применение интернета вещей.

«Я считаю, нам необходимо ставить цели гораздо выше, чем просто объединение, — заявил в своем выступлении президент АО “ЭР-Телеком Холдинг” Андрей Кузяев. — Я считаю, что нам нужно создать конкурентоспособный кластер, который бы уверенно себя чувствовал себя на уровне России и реализовывал ряд проектов на мировом уровне, я бы хотел, чтобы не меньше 10% валового продукта Пермского края были за IT-кластером».

Представители IT-компаний озвучили те вопросы, которые есть в этом бизнесе сейчас: низкий уровень развития цифровой инфраструктуры, отсутствие центра компетенций, кадровый голод, сильная сигментированность бизнеса.

«В первую очередь нужно озвучить то, чего мы делать точно не станем. Мы не будем преодолевать конкуренцию — это движущая сила, которая создает толчки в развитии отрасли, каждого отдельного предприятия. Региональные власти не будут специально “выращивать” компании только за счёт госбюджета, а будем поддерживать тех, кто активно развивается», — сказал Максим Решетников.

Все идеи, прозвучавшие во время дискуссионных площадок, будут оформлены в дорожную карту. Краевому министерству информационного развития и связи поручено структурировать всё сказанное во время рабочих групп и предложить дальнейший формат работы отдельных направлений. Кроме того, до конца 2017 года планируется ещё одна стратегическая сессия для обсуждения первоочередных проектов и инновационных решений, готовых к запуску в ближайшее время.

Напомним, Пермский край входит в десятку регионов с развитой цифровой экономикой. В крае 1 тыс. 700 предприятий телекоминдустрии, производства программного обеспечения, аппаратных комплексов. Порядка 100 крупных и средних компаний задают тренды, создают новую среду для развития экономики и жизни — не только в крае, но и в стране. Более 14 тыс. специалистов занято в ИТ сфере (без учёта смежных специалистов). Это треть от числа всех занятых в оборонной, и половина от работающих в химической промышленности — исторически опорных для края отраслях экономики.