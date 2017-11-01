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09:41 (мск), источник: СуперОмск

Вместо Ложкина мэра Омска будет выбирать красотка из ЛДПР

Депутат Омского городского Совета Алексей Ложкин, заявившись на конкурс по выборам мэра, автоматически выбывает из комиссии выборщиков.

Источник: SuperOmsk.ru

Об этом лидер фракции ЛДПР в горсовете Ложкин рассказал «СуперОмску».

Место Алексей Ложкина в комиссии займет депутат от ЛДПР Елена Кокорина, прославившаяся успешным опытом участия в конкурсах красоты.

Вопрос о включении Кокориной в состав конкурсной комиссии, по словам Ложкина, будет вынесен на ближайшее пленарное заседание горсовета. Ложкин, проработавший в комиссии весь первый конкурс, отметил, что выбору своей коллеге по фракции он доверяет.

«Конечно, мы ей доверяем. Голосование будет открытым, каждый бюллетень там именной, и видно, как голосовал каждый член конкурсной комиссии. Этот пакет документов затем передается в Омский городской Совет. В принципе они [выборщики] несут персональную ответственность, за то, как они проголосовали», — заявил Алексей Ложкин в беседе с «СуперОмском».

Как ранее сообщал «СуперОмск» прием заявок от соискателей на должность мэра Омска завершился накануне. Документы принесли 55 человек. В предстоящую пятницу, 3 ноября, в комиссии по выборам мэра состоится регистрация кандидатов после проверки их документов.

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