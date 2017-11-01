Вместо Ложкина мэра Омска будет выбирать красотка из ЛДПР
Депутат Омского городского Совета Алексей Ложкин, заявившись на конкурс по выборам мэра, автоматически выбывает из комиссии выборщиков.
Депутат Омского городского Совета Алексей Ложкин, заявившись на конкурс по выборам мэра, автоматически выбывает из комиссии выборщиков.
Об этом лидер фракции ЛДПР в горсовете Ложкин рассказал «СуперОмску».
Место Алексей Ложкина в комиссии займет депутат от ЛДПР Елена Кокорина, прославившаяся успешным опытом участия в конкурсах красоты.
Вопрос о включении Кокориной в состав конкурсной комиссии, по словам Ложкина, будет вынесен на ближайшее пленарное заседание горсовета. Ложкин, проработавший в комиссии весь первый конкурс, отметил, что выбору своей коллеге по фракции он доверяет.
«Конечно, мы ей доверяем. Голосование будет открытым, каждый бюллетень там именной, и видно, как голосовал каждый член конкурсной комиссии. Этот пакет документов затем передается в Омский городской Совет. В принципе они [выборщики] несут персональную ответственность, за то, как они проголосовали», — заявил Алексей Ложкин в беседе с «СуперОмском».
Как ранее сообщал «СуперОмск» прием заявок от соискателей на должность мэра Омска завершился накануне. Документы принесли 55 человек. В предстоящую пятницу, 3 ноября, в комиссии по выборам мэра состоится регистрация кандидатов после проверки их документов.