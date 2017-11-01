Кто и как ведет расследование «российского досье» в США

Источник: AP 2017

Большое жюри присяжных, созванное американским спецпрокурором Робертом Мюллером, одобрило первые обвинения против фигурантов расследования о возможном вмешательстве России в выборы США. Ими стали бывший руководитель предвыборного штата Дональда Трампа Пол Манафорт и его помощник Ричард Гейтс. Министерство юстиции США обвинило их «в сговоре против США», в отмывании денег и предоставлении недостоверной информации о своих финансовых операциях за рубежом, а также в лоббировании и защите интересов иностранных агентов.

Дело против Манафорта не имеет прямого отношения к расследованию о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, но все равно создает проблемы для президента США и российско-американских отношений: экс-глава предвыборной кампании Трампа обвиняется в получении многомиллионных доходов от влиятельных граждан Украины, которые, по версии следствия, продвигают российскую повестку.

Обвинения против Манафорта и Гейтса являются частью большого расследования по «российскому досье», запрос на которое появился еще в прошлом году.

Запрос на «российский след»

В декабре 2016 года, примерно через месяц после победы Трампа на выборах, экс-президент США Барак Обама, под давлением демократов в конгрессе, приказал американской разведке рассмотреть доказательства о российском вмешательстве в выборы США.

6 января следующего года спецслужбы опубликовали доклад, в котором прямо обвиняли Россию и лично президента Владимира Путина в том, что он якобы пытался повлиять на результаты американских выборов через инструменты пропаганды и хакерские атаки. Так в Америке сформировался запрос на проведение расследования о вмешательстве Кремля в выборы США.

На данный момент ведется, как минимум пять расследований, ключевую роль в которых играют министерство юстиции и конгресс.

Расследования ведут специальный прокурор Роберт Мюллер при министерстве юстиции США, два комитета по разведке сената и палаты представителей американского конгресса, подкомитет по преступности и терроризму юридического комитета сената, а также комитет по надзору и государственной реформе палаты представителей.

«Сейчас в США расследование “российского следа” ведут практически все правительственные подразделения, наделенные подобной компетенцией. В основном, это политически мотивировано, — считает Иван Цветков, доцент кафедры американских исследований в СПбГУ. — Все хотят заработать очки на модной теме и одновременно избежать обвинений в равнодушии к проблеме, вызвавшей такой общественный резонанс».

Прокурор против прокурора

Минюст играет ведущую роль в проведении расследования по «российскому делу», может проводить обыски, допросы, запрашивать секретные документы и возбуждать уголовные дела.

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Между тем, в компетенциях конгресса — запрашивать документы и вызывать на показания свидетелей или подозреваемых, проводить слушания по вмешательству России, инициировать импичмент и голосовать за отставку президента.

Важно понимать, что специальный прокурор Роберт Мюллер ведет независимое расследование в рамках министерства юстиции США. Однако формально курирует этот процесс заместитель генпрокурора Род Розенстайн (глава минюста Джефф Сешнс взял самоотвод от участия в расследовании в марте этого года) и может уволить спецпрокурора по приказу Трампа. Тем не менее Мюллер руководит процессом и не обязан отчитываться перед генеральной прокуратурой. Тот факт, что он летом инициировал интервью со своим «начальником» Розенстайном, который рекомендовал Трампу уволить бывшего главу ФБР Джеймса Коми, говорит о степени независимости специального прокурора и его влиянии.

Но у Мюллера есть свои ограничения: он не может инициировать импичмент президента.

Мюллер может только отправить результаты своего расследования и заключение большого жюри, на основе чего члены комитетов конгресса по юридическим вопросам голосуют, отправлять президента в отставку или нет.

Согласно американской конституции, палата представителей может инициировать и одобрить импичмент. Если это происходит, то право об отставке переходит в сенат, при этом две трети сенаторов должны проголосовать «за», чтобы отстранить президента.

Комитеты и подкомитеты американского конгресса тоже ведут собственные расследования со своими ограничениями. Если расследование Мюллера, во многом секретно, то в конгрессе некоторые сессии чаще проходят открыто в форме дискуссии.

Недостаток расследования конгресса в его политической ангажированности, а минюста — в чрезмерной секретности.

Участие конгресса в расследовании позволяет контролировать его ход и направлять в нужное русло. Однако чтобы деполитизировать расследование по «российскому досье», минюст назначил специального прокурора.

Скептики не верят, что конгресс, где очевидна конкуренция между республиканцами и демократами, может провести по-настоящему независимое расследование и прийти к справедливости, объясняет американский политолог Джек Голдстоун, профессор Университета Джорджа Мейсона.

ФБР «в поле»

Специальный прокурор координирует свои действия с Федеральным бюро расследований (ФБР). Формально ФБР является частью минюста, но на практике директор ФБР, который назначается на 10-летний срок, работает автономно, говорит Голдстоун.

ФБР, в отличие от конгресса, который может только запрашивать документы и вызывать на показания в профильные комитеты, способно проводить расследование «в поле».

Этим занимаются два подразделения ведомства. Первый — отдел по противодействию шпионажу, который расследует подозрительные связи граждан США с иностранными государствами, представляющие угрозу национальной безопасности Америки. Вторая структура — отдел по внутренним делам, занимающийся внутренними преступлениями, в том числе и расследованием по отмыванию денег и другой незаконной экономической деятельности, поясняет Голдстоун.

Все оперативные действия ФБР обязано согласовывать со специальным прокурором.

Несмотря на то, что спецпрокурор находится в подчинении минюста, у него достаточно автономии, чтобы самостоятельно возбуждать уголовные дела против чиновников. Он также может нанимать людей, которые не являются сотрудниками минюста, проводить допросы, получать доступ к секретным данным, проводить закрытые расследования.

Мюллер также может отправлять свои запросы и обращаться за помощью в другие структуры безопасности, в том числе и в Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности (АНБ), а также в профильные ведомства, такие как отдел по финансовым преступлениям министерства финансов.

Что расследует Мюллер

За несколько месяцев Мюллер проделал немало работы. В июне он взял под контроль расследование о связях бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией.

Спецпрокурор также начал курировать расследование о финансовых операциях экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его связах с Россией и Украиной.

В июле сотрудники ФБР провели обыск в доме Манафорта в городе Александрия, штате Вирджиния.

Более того, за лето специальный прокурор расширил свое расследование и допросил высокопоставленных представителей американской разведки, а также заместителя генерального прокурора Рода Розенстайна, чтобы выявить, препятствовал ли президент Трамп правосудию, когда отправлял в отставку директора ФБР Джеймса Коми (тот ранее тоже занимался расследованием «русских связей» Трампа — «Газета.Ru»). После этого в некоторых СМИ появилась неподтвержденная информация о возможном самоотводе Розенстайна от курирования расследования минюста по российскому вопросу.

В июле издание Bloomberg сообщало, что Мюллер ведет расследование о финансово-экономических сделках самого Трампа с гражданами России.

В частности, спецпрокурора заинтересовали деловые отношения американского президента и миллиардера Араса Агаларова, который заплатил $20 млн, чтобы провести конкурс красоты «Мисс Вселенная 2013» в Москве.

Мюллера также заинтересовали другие сделки Трампа с гражданами России, в том числе продажа Трампом особняка во Флориде российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву за $95 млн в 2008 году.

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Во второй половине лета Мюллер созвал большое жюри присяжных в Вашингтоне. Таким образом, к началу августа расследование Мюллера перешло в новую фазу: формирование жюри давало Мюллеру право вызывать свидетелей, выписывать запросы, повестки в суд и судебные приказы, запрашивать документы.

Присяжные определяют, достаточно ли собрано доказательств для уголовного преследования фигурантов и для суда. При этом вопрос виновности подозреваемых они не рассматривают. Российский лоббист Ринат Ахметшин, который присутствовал во время встречи Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой, уже давал показания большому жюри, созванному Мюллером.

Осенью расследование Мюллера заблистало новыми красками. Так, 15 сентября компания Facebook предоставила Мюллеру подробный отчет о рекламной кампании в социальной сети российских пользователей, которые предположительно работали на так называемой «фабрике троллей». По версии следователей, они создавали фальшивые профили в соцсетях, чтобы повлиять на общественное мнение в США во время президентской кампании 2016 года.

20 сентября газета The New York Times сообщила о том, что Мюллер запросил документы о майской встрече американского лидера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В начале осени специальный прокурор отправил запрос Белому Дому, чтобы получить информацию о 13-ти случаях, которые могут касаться связей Трампа и его окружения с Россией.

Что расследует конгресс

Ключевую роль в расследовании конгресса играют комитеты по разведке сената и палаты представителей.

Они, как и Мюллер, пытаются выявить, вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США в 2016 году, и насколько близкими были связи приближенных Трампа с российскими официальными лицами. Проблема утечек секретной информации в СМИ тоже изучается в рамках расследования этих комитетов.

Вмешательство России в европейские выборы, а также возможное раскрытие Трампом секретной информации российским официальным лицам — вопросы, которыми задаются участники следствия в комитете по разведке сената США.

Увольнение бывшего главы ФБР Джеймса Коми и возможный сговор между Джеффом Сешнсом с российскими дипломатами во время выборов тоже находится в повестке дня американского сената.

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Комитет палаты делает упор на изучении российской пропаганды, попытках российских СМИ распространять фальшивые новости во время выборов 2016 года, а также на способах противодействия информационным атакам. Этими же вопросами занимаются подкомитет по преступности и терроризму юридического комитета сената и комитет по надзору и государственной реформе палаты представителей, по факту дублируя работу других структур американского конгресса.

С момента расследования конгресса показания профильным комитетам дали бывший глава ФБР Джеймс Коми, генпрокурор Джефф Сешнс, экс-глава Агентства национальной безопасности (АНБ) Джеймс Клэппер, бывший помощник президента Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс, экс-руководитель предвыборного штаба президента США Пол Манафорт, старший сын президента США Дональд Трамп-младший и другие высокопоставленные чиновники.

В начале октября компания Facebook передала американским конгрессменам информацию о рекламных кампаниях, предположительно проведенными российскими пользователями в социальной сети. Ранее не только представители Facebook, но и Twitter выступали перед профильными комитетами конгресса США, чтобы дать показания об акциях российских пользователей.

«Расследовательский раж»

Расследование по «российскому делу» скажется негативно на российско-американских отношениях в независимости от того, к каким выводам придут следователи.

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«Даже при отсутствии внятных результатов, уже сам процесс наносит колоссальный ущерб российскому внешнеполитическому имиджу. Понадобятся годы, если не десятилетия, для того чтобы восстановить утраченный уровень доверия, — полагает Иван Цветков. — В случае же доказательства фактов вмешательства России в американские выборы нормализация отношений и вовсе станет возможной только при радикальной смены политического режима в России или США».

Для Трампа «расследовательский раж» тоже не сулит ничего хорошего, уверен Цветков. Это шлейф протянется за ним до конца его пребывания в Белом доме, отмечает эксперт.

«Трампа можно назвать одним из немногих президентов США, ставшим “хромой уткой” с первых же дней своей администрации», — заключает эксперт.

Расследования преследуют политические цели — это продолжение охоты на Трампа, соглашается американист Андрей Коробков, профессор Университета Теннеси. Конгресс и некоторые представители истеблишмента пытаются бросить тень на администрацию президента по принципу ассоциации с сомнительной фигурой (в данном случае с Манафортом), то есть «подловить» Трампа или его ближайшее окружение на компромате, а потом инициировать импичмент под этим предлогом, уверен эксперт.

Павел Кошкин