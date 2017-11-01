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10:15 (мск), источник: АиФ Омск

И.о. мэра Омска Фролов назначил главного архитектора Омска

Игорь Павлов возглавил департамент архитектуры и градостроительства.

Игорь Павлов был назначен главным архитектором Омска. Кадровое решение принял и.о. мэра Омска Сергей Фролов, пишет сайт мэрии.

Игорь Аркадьевич Павлов — выпускник НИСИ им. Куйбышева (г. Новосибирск). Работал начальником управления архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ), главным специалистом в НПО «Мостовик». Возглавлял архитектурно-планировочную мастерскую № 1 АО ТПИ «Омскгражданпроект».

Новый главный архитектор имел отношение к проектированию большого количества объектов, в том числе жилого квартала «Кристалл» на Левобережье.

Напомним, что ранее департамент архитектуры возглавлял Анатолий Тиль. Однако против него в 2014 году было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, а в 2015 году через суд он был отстранён от занимаемой должности.

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