И.о. мэра Омска Фролов назначил главного архитектора Омска
Игорь Павлов возглавил департамент архитектуры и градостроительства.
Игорь Павлов возглавил департамент архитектуры и градостроительства.
Игорь Павлов был назначен главным архитектором Омска. Кадровое решение принял и.о. мэра Омска Сергей Фролов, пишет сайт мэрии.
Игорь Аркадьевич Павлов — выпускник НИСИ им. Куйбышева (г. Новосибирск). Работал начальником управления архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ), главным специалистом в НПО «Мостовик». Возглавлял
Новый главный архитектор имел отношение к проектированию большого количества объектов, в том числе жилого квартала «Кристалл» на Левобережье.
Напомним, что ранее департамент архитектуры возглавлял Анатолий Тиль. Однако против него в 2014 году было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, а в 2015 году через суд он был отстранён от занимаемой должности.