Мецлер прокомментировал перспективу объединения мэрии и правительства

«В условиях городского округа такое объединение невозможно. Законодательство не допускает. Если говорить об объединении постов в Калачинском районе, то для этого требовалось решение районных и городских депутатов. Мы пошли на этот шаг и считаем его правильным», — заявил в разговоре с «СуперОмском» Мецлер.