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09:59 (мск), источник: СуперОмск

Мецлер прокомментировал перспективу объединения мэрии и правительства

Глава Калачинского района Фридрих Мецлер, участвующий в выборах мэра Омска, высказался о перспективе объединения администрации Омска с правительством Омской области.

В Калачинском районе Мецлер одновременно является главой района и районного центра.

«В условиях городского округа такое объединение невозможно. Законодательство не допускает. Если говорить об объединении постов в Калачинском районе, то для этого требовалось решение районных и городских депутатов. Мы пошли на этот шаг и считаем его правильным», — заявил в разговоре с «СуперОмском» Мецлер.

Как ранее сообщал «СуперОмск», на выборы мэра Омска заявилось 55 человек, среди которых глава Калачинского района Фридрих Мецлер, и.о. мэра Омска Сергей Фролов, министр экономики Омской области Оксана Фадина и бывший министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров.

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