Мецлер прокомментировал перспективу объединения мэрии и правительства
Глава Калачинского района Фридрих Мецлер, участвующий в выборах мэра Омска, высказался о перспективе объединения администрации Омска с правительством Омской области.
Глава Калачинского района Фридрих Мецлер, участвующий в выборах мэра Омска, высказался о перспективе объединения администрации Омска с правительством Омской области.
В Калачинском районе Мецлер одновременно является главой района и районного центра.
«В условиях городского округа такое объединение невозможно. Законодательство не допускает. Если говорить об объединении постов в Калачинском районе, то для этого требовалось решение районных и городских депутатов. Мы пошли на этот шаг и считаем его правильным», — заявил в разговоре с «СуперОмском» Мецлер.
Как ранее сообщал «СуперОмск», на выборы мэра Омска заявилось 55 человек, среди которых глава Калачинского района Фридрих Мецлер, и.о. мэра Омска Сергей Фролов, министр экономики Омской области Оксана Фадина и бывший министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров.