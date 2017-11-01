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10:24 (мск), источник: Nakanune.ru

«Вызывает удивление!» — председатель свердловского облсуда отреагировал на «забастовку» адвокатов

Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев отреагировал на «забастовку» уральских адвокатов.

Президенту адвокатской палаты Свердловской области Андрею Митину и председателю президиума Свердловской областной коллегии адвокатов Игорю Михайловичу направлено письмо, в котором высказана позиция относительно демарша юристов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, ранее Совет областной адвокатской палаты заявил о намерении с 1 ноября приостановить участие адвокатов в уголовном судопроизводстве в порядке статей 50 и 51 УПК РФ по назначению следственных и судебных органов. Данные статьи гарантируют гражданам, которые не могут оплатить услуги защитника, предоставление адвоката по назначению. В этом случае работа адвоката оплачивается государством, тем самым реализуется право любого гражданина на защиту. За невыполнение решения адвокатов пообещали привлекать к дисциплинарной ответственности. Причиной такого решения стала задолженность Управления судебного департамента и Главного управления МВД по Свердловской области перед юристами. Речь идет о 17 млн руб.

По словам Дементьева, такое решение «вызывает удивление неконструктивностью позиции, противоречащей не только профессиональной этике адвоката, но и здравому смыслу, и фактическому положению дел».

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В письме поясняется, что по состоянию на 2015 год, задолженность перед адвокатами «по назначению» отсутствовала, а по состоянию на 1 января 2017 года составляла 15,1 тыс. руб. В феврале текущего года во исполнение требований бюджетного законодательства о повышении уровня финансового контроля за расходованием средств федерального бюджета был изменен порядок представления, учета, проверки достоверности и обоснованности, а также оплаты платежных документов, в том числе по оплате услуг адвокатов по назначению судов.

«Вполне естественно, что отрегулировать одномоментно, тем более в масштабах нашей области, все организационные вопросы было непросто, и возникали временные сложности», — отмечается в письме.

Однако, по данным председателя облсуда, управление судебного департамента в Свердловской области перечислило за услуги адвокатов более 59,5 млн руб., в том числе Свердловской областной коллегии — 50,2 млн руб.

«На 11,9 млн руб. подана заявка, средства поступят в ближайшие дни и будут перечислены по назначению», — сообщается в документе.

Александр Дементьев также подчеркивает, что принятые руководящими органами Адвокатской палаты Свердловской области и Свердловской областной коллегии адвокатов решения «являются не просто демаршем или призывом к забастовке с привлечением средств массовой информации, а осознанными и целенаправленными действиями по оказанию противодействия осуществлению правосудия в уголовном судопроизводстве в нашей области, грубому нарушению прав подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных лиц на защиту и рассмотрение дел и судебных материалов в разумные сроки, что не может быть воспринято, понято и одобрено».

«Для разрешения проблемных организационных и финансовых вопросов, даже временных, существуют иные способы, формы, место и время. Следует также отметить, что правовой нигилизм и тем более правовой экстремизм никогда не были присущи юридическому, в том числе адвокатскому сообществу Свердловской области», — говорится в письме.

В заключение Дементьев напоминает, что решения и распоряжения судов обязательны к исполнению, а за их неисполнение следует ответственность.

Добавим, что по некоторым данным, сегодня адвокаты Свердловской области не пришли на некоторые судебные заседания.

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