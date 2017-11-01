«Вызывает удивление!» — председатель свердловского облсуда отреагировал на «забастовку» адвокатов
Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев отреагировал на «забастовку» уральских адвокатов.
Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев отреагировал на «забастовку» уральских адвокатов.
Президенту адвокатской палаты Свердловской области Андрею Митину и председателю президиума Свердловской областной коллегии адвокатов Игорю Михайловичу направлено письмо, в котором высказана позиция относительно демарша юристов, сообщили Накануне.RU в
Напомним, ранее Совет областной адвокатской палаты заявил о намерении с 1 ноября приостановить участие адвокатов в уголовном судопроизводстве в порядке статей 50 и 51 УПК РФ по назначению следственных и судебных органов. Данные статьи гарантируют гражданам, которые не могут оплатить услуги защитника, предоставление адвоката по назначению. В этом случае работа адвоката оплачивается государством, тем самым реализуется право любого гражданина на защиту. За невыполнение решения адвокатов пообещали привлекать к дисциплинарной ответственности. Причиной такого решения стала задолженность Управления судебного департамента и Главного управления МВД по Свердловской области перед юристами. Речь идет о 17 млн руб.
По словам Дементьева, такое решение «вызывает удивление неконструктивностью позиции, противоречащей не только профессиональной этике адвоката, но и здравому смыслу, и фактическому положению дел».
В письме поясняется, что по состоянию на 2015 год, задолженность перед адвокатами «по назначению» отсутствовала, а по состоянию на 1 января 2017 года составляла 15,1 тыс. руб. В феврале текущего года во исполнение требований бюджетного законодательства о повышении уровня финансового контроля за расходованием средств федерального бюджета был изменен порядок представления, учета, проверки достоверности и обоснованности, а также оплаты платежных документов, в том числе по оплате услуг адвокатов по назначению судов.
«Вполне естественно, что отрегулировать одномоментно, тем более в масштабах нашей области, все организационные вопросы было непросто, и возникали временные сложности», — отмечается в письме.
Однако, по данным председателя облсуда, управление судебного департамента в Свердловской области перечислило за услуги адвокатов более 59,5 млн руб., в том числе Свердловской областной коллегии — 50,2 млн руб.
«На 11,9 млн руб. подана заявка, средства поступят в ближайшие дни и будут перечислены по назначению», — сообщается в документе.
Александр Дементьев также подчеркивает, что принятые руководящими органами Адвокатской палаты Свердловской области и Свердловской областной коллегии адвокатов решения «являются не просто демаршем или призывом к забастовке с привлечением средств массовой информации, а осознанными и целенаправленными действиями по оказанию противодействия осуществлению правосудия в уголовном судопроизводстве в нашей области, грубому нарушению прав подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных лиц на защиту и рассмотрение дел и судебных материалов в разумные сроки, что не может быть воспринято, понято и одобрено».
«Для разрешения проблемных организационных и финансовых вопросов, даже временных, существуют иные способы, формы, место и время. Следует также отметить, что правовой нигилизм и тем более правовой экстремизм никогда не были присущи юридическому, в том числе адвокатскому сообществу Свердловской области», — говорится в письме.
В заключение Дементьев напоминает, что решения и распоряжения судов обязательны к исполнению, а за их неисполнение следует ответственность.
Добавим, что по некоторым данным, сегодня адвокаты Свердловской области не пришли на некоторые судебные заседания.