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10:32 (мск), источник: Newslab.ru

Краевые депутаты обсудят бюджет на ближайшие 3 года

На слушания бюджета собралось больше 650 человек.

Источник: Reuters

В Красноярске в конгресс-холле СФУ (проспект Свободный, 82 ст9) начал работу VIII Съезд депутатов Красноярского края. В нем принимают участие около 500 депутатов муниципального, регионального и федерального уровней. Также на съезде присутствуют представители исполнительной власти, всего более 650 человек.

«Я участвовал во всех съездах, и каждый из них — это подведение итогов прошедших 2 лет и определение ближайшей перспективы развития нашего края. Для нас самое главное — это развитие экономики, ведь от нее зависит дальнейшее развитие социальной сферы, — считает Николай Шалунов, глава Краснотуранского района. — Сегодня будут проведены слушания по бюджету. Мы надеемся, что будет поддержан агропромышленный комплекс по всему краю, потому что село кормит весь край. Хочется верить, что село и дальше будет развиваться».

Председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов считает, что съезд депутатов — это стратегическое событие: «Прежде всего он должен придать импульс работе муниципалитетов. В рамках заседаний коллеги поднимают проблематику, характерную для многих территорий края. Депутатский съезд позволяет нам сверить часы, зарядиться энергией для реализации перспективных идей и практик».

В рамках мероприятия состоятся публичные слушания по проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. Будут работать 9 круглых столов, на которых делегаты обсудят ряд важных вопросов. По итогам съезда будет принята резолюция — план первоочередных действий с точки зрения народных избранников.

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