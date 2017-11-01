Краевые депутаты обсудят бюджет на ближайшие 3 года
На слушания бюджета собралось больше 650 человек.
На слушания бюджета собралось больше 650 человек.
В Красноярске в
«Я участвовал во всех съездах, и каждый из них — это подведение итогов прошедших 2 лет и определение ближайшей перспективы развития нашего края. Для нас самое главное — это развитие экономики, ведь от нее зависит дальнейшее развитие социальной сферы, — считает Николай Шалунов, глава Краснотуранского района. — Сегодня будут проведены слушания по бюджету. Мы надеемся, что будет поддержан агропромышленный комплекс по всему краю, потому что село кормит весь край. Хочется верить, что село и дальше будет развиваться».
Председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов считает, что съезд депутатов — это стратегическое событие: «Прежде всего он должен придать импульс работе муниципалитетов. В рамках заседаний коллеги поднимают проблематику, характерную для многих территорий края. Депутатский съезд позволяет нам сверить часы, зарядиться энергией для реализации перспективных идей и практик».
В рамках мероприятия состоятся публичные слушания по проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. Будут работать 9 круглых столов, на которых делегаты обсудят ряд важных вопросов. По итогам съезда будет принята резолюция — план первоочередных действий с точки зрения народных избранников.