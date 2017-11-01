Краевые депутаты обсудят бюджет на ближайшие 3 года

Источник: Reuters

В Красноярске в конгресс-холле СФУ (проспект Свободный, 82 ст9) начал работу VIII Съезд депутатов Красноярского края. В нем принимают участие около 500 депутатов муниципального, регионального и федерального уровней. Также на съезде присутствуют представители исполнительной власти, всего более 650 человек.

«Я участвовал во всех съездах, и каждый из них — это подведение итогов прошедших 2 лет и определение ближайшей перспективы развития нашего края. Для нас самое главное — это развитие экономики, ведь от нее зависит дальнейшее развитие социальной сферы, — считает Николай Шалунов, глава Краснотуранского района. — Сегодня будут проведены слушания по бюджету. Мы надеемся, что будет поддержан агропромышленный комплекс по всему краю, потому что село кормит весь край. Хочется верить, что село и дальше будет развиваться».

Председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов считает, что съезд депутатов — это стратегическое событие: «Прежде всего он должен придать импульс работе муниципалитетов. В рамках заседаний коллеги поднимают проблематику, характерную для многих территорий края. Депутатский съезд позволяет нам сверить часы, зарядиться энергией для реализации перспективных идей и практик».