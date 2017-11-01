Фролов заявил о снижении доходов Омска
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов отметил тенденцию к снижению доходов города.
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Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов отметил тенденцию к снижению доходов города.
10 ноября в Омском городском Совете должны пройти публичные слушания по проекту бюджета Омска на 2018 год и плановый период до 2020 года.
«Несмотря на продолжающуюся тенденцию снижения собственных доходов, муниципалитет обеспечивает сбалансированность и стабильность бюджета Омска, а также находит ресурсы для реализации важных проектов в социальной, транспортной и иных сферах», — заявил Фролов.
В проекте городской казны на 2018 год предусмотрено исполнение всех социальных обязательств и повышение зарплат бюджетникам в рамках майских указов президента.