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10:49 (мск), источник: Sputnik.md

Додон — парламенту: народ выйдет на улицы для защиты молдавского языка

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Языковой вопрос уже не первый год «будоражит» умы жителей нашей страны. Однако во вторник, 31 октября, случилось то, о чем ранее никто не мог даже подумать. Конституционный суд (КС) дал положительное заключение по законопроекту Либерально-демократической партии, которая предложила поправку к Конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с молдавского на румынский.

Источник: Sputnik.md

Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов из 101-местного парламента. Проект передадут на рассмотрение в парламент. Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов.

Президент Игорь Додон заявил, что намерен блокировать всеми способами данную инициативу. Партия социалистов, которую до избрания президентом возглавлял Додон, также выступила против изменения названия государственного языка в Конституции с молдавского на румынский.

Додон выразил уверенность, что в парламенте будет непросто найти 67 голосов для изменения главного закона страны. По его словам, для блокирования этой поправки в парламенте нужны голоса еще 11 депутатов (35 голосов против). Он также отметил, что переговоры по этому поводу уже начаты.

«Но даже если найдутся столько предателей, то у меня есть две попытки заблокировать этот закон, которые я обязательно использую. Затяну принятие поправок в Конституцию минимум на 1,5 месяца с момента принятия закона в окончательном чтении в парламенте. Если же парламентское большинство будет настаивать и попытается опять использовать рычаги подконтрольного Конституционного суда для давления, то это как раз тот вопрос, из-за которого я подниму весь молдавский народ на защиту родного языка и нашего достоинства. Не советую идти по этому пути… Наши предки отстаивали наш язык и наши традиции веками. Мы обязаны защитить это для наших детей, внуков и правнуков. Любой ценой», — сказал Додон.

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 Додон - парламенту: народ выйдет на улицы для защиты молдавского языка
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