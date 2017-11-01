Додон — парламенту: народ выйдет на улицы для защиты молдавского языка

Додон выразил уверенность, что в парламенте будет непросто найти 67 голосов для изменения главного закона страны. По его словам, для блокирования этой поправки в парламенте нужны голоса еще 11 депутатов (35 голосов против). Он также отметил, что переговоры по этому поводу уже начаты.

«Но даже если найдутся столько предателей, то у меня есть две попытки заблокировать этот закон, которые я обязательно использую. Затяну принятие поправок в Конституцию минимум на 1,5 месяца с момента принятия закона в окончательном чтении в парламенте. Если же парламентское большинство будет настаивать и попытается опять использовать рычаги подконтрольного Конституционного суда для давления, то это как раз тот вопрос, из-за которого я подниму весь молдавский народ на защиту родного языка и нашего достоинства. Не советую идти по этому пути… Наши предки отстаивали наш язык и наши традиции веками. Мы обязаны защитить это для наших детей, внуков и правнуков. Любой ценой», — сказал Додон.