Съезд депутатов консолидирует политические элиты после смены губернатора Красноярского края
Об этом заявил председатель краевого Заксобрания Дмитрий Свиридов.
Об этом заявил председатель краевого Заксобрания Дмитрий Свиридов.
Основной задачей VIII Съезда депутатов в Красноярске станет консолидация политических властей после смены губернатора края и председателя регионального парламента. Об этом в своем докладе, посвященном приоритетам государственной политики региона, рассказал председатель краевого Заксобрания Дмитрий Свиридов.
«Каждый из собравшихся здесь депутатов и глав муниципальных районов несет ответственность за те события, которые сегодня происходят в Красноярском крае. Съезд — это своеобразный старт для работы в новом составе. В первую очередь, мы должны подумать об улучшении качества жизни населения в Красноярском крае. Такие события федерального масштаба, как зимняя Универсиада, накладывают на нас дополнительную ответственность, но нельзя забывать и о ведущих задачах. Именно о них мы сегодня поговорим на круглых столах», — прокомментировал председатель краевого ЗС Дмитрий Свиридов.
В своем выступлении Свиридов обозначил отдельные аспекты организации работы власти. Он уделил особое внимание взаимодействию Заксобрания с органами местного самоуправления, проблемам местной власти и роли депутатского корпуса в их решении.
«Говоря о местном самоуправлении, мы должны обратить внимание на его базовый уровень — сельские поселения края. Скажем прямо: ситуация здесь далека от совершенства. В силу причин, нередко от них не зависящих, у органов местного самоуправления на селе зачастую нет возможности думать об инициативах, повышающих качество жизни людей. Они загружены исполнением полномочий и ответами на многочисленные вопросы контролирующих органов», — отметил председатель краевого парламента.
Депутат Госдумы от Красноярского края Раиса Карамзина отметила, что на Съезде депутаты не просто общаются между собой, а прорабатывают важные для края решения.
«Очень отрадно, что сегодня на одной площадке собрались депутаты всех уровней Красноярского края. Мы говорим о проблемах и недостатках, которые сегодня существуют в регионе. Нам очень важно, что местное самоуправление тоже стало частью этого политического события», — сказала Карамзина.
Она отметила, что депутаты Госдумы приехали на Съезд, чтобы рассказать о существующих в крае проблемах на федеральном уровне.