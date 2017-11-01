Аксенов прокомментировал ситуацию с газопроводом на ЮБК
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму правоохранительные органы выясняют обстоятельства повреждения газопровода на ЮБК. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму правоохранительные органы выясняют обстоятельства повреждения газопровода на ЮБК. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Вчера вечером было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов Южного берега Крыма, также произошло обрушение опоры ЛЭП. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию», — написал Аксенов в Facebook.
Он также отметил, что экстренные службы в данной ситуации сработали оперативно.
«Аварийные бригады работали всю ночь. Энергоснабжение оперативно восстановлено по резервной нитке. Восстановительные работы по основной нитке продолжаются. Электроснабжение будет полностью восстановлено в течение 72 часов. Газоснабжение — в течение суток. Идут восстановительные работы и на второй линии газопровода, повреждение которой произошло ориентировочно сегодня около пяти утра. Действует оперативный штаб. Ситуация находится под постоянным контролем», — заверил глава РК.