Аксенов прокомментировал ситуацию с газопроводом на ЮБК

«Вчера вечером было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов Южного берега Крыма, также произошло обрушение опоры ЛЭП. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию», — написал Аксенов в Facebook.

Он также отметил, что экстренные службы в данной ситуации сработали оперативно.

«Аварийные бригады работали всю ночь. Энергоснабжение оперативно восстановлено по резервной нитке. Восстановительные работы по основной нитке продолжаются. Электроснабжение будет полностью восстановлено в течение 72 часов. Газоснабжение — в течение суток. Идут восстановительные работы и на второй линии газопровода, повреждение которой произошло ориентировочно сегодня около пяти утра. Действует оперативный штаб. Ситуация находится под постоянным контролем», — заверил глава РК.