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11:07 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов прокомментировал ситуацию с газопроводом на ЮБК

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму правоохранительные органы выясняют обстоятельства повреждения газопровода на ЮБК. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера вечером было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов Южного берега Крыма, также произошло обрушение опоры ЛЭП. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию», — написал Аксенов в Facebook.

Он также отметил, что экстренные службы в данной ситуации сработали оперативно.

«Аварийные бригады работали всю ночь. Энергоснабжение оперативно восстановлено по резервной нитке. Восстановительные работы по основной нитке продолжаются. Электроснабжение будет полностью восстановлено в течение 72 часов. Газоснабжение — в течение суток. Идут восстановительные работы и на второй линии газопровода, повреждение которой произошло ориентировочно сегодня около пяти утра. Действует оперативный штаб. Ситуация находится под постоянным контролем», — заверил глава РК.

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