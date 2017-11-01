В конце недели в Ташкенте открывается заседание Совета глав правительств СНГ

Источник: Podrobno.uz

В повестку дня впервые проводимого в Ташкенте заседания СГП включены проекты 18 документов.

В узком формате заседания планируется провести свободный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках Содружества, а также согласовать дату проведения очередного заседания Совета глав правительств.

На расширенном заседании с участием членов делегаций будут рассмотрены вопросы торгово-экономического взаимодействия стран Содружества, в том числе в рамках зоны свободной торговли, развития нефтегазового машиностроения, мелиорации земель и контроля таможенной стоимости товаров.

По сложившейся традиции в рамках заседания будет проведен ряд двусторонних встреч делегаций государств-участников Содружества.

Отметим, что свое участие в заседании подтвердили премьер-министры Армении — Карен Карапетян, Беларуси — Андрей Кобяков, Казахстана — Бакытжан Сагинтаев, Кыргызстана — Сапар Исаков, России — Дмитрий Медведев, Таджикистана — Кохир Расулзода, а также Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Азербайджан и Туркменистан на предстоящей встрече будут представлены на уровне заместителей премьер-министров, Молдова — Полномочным представителем при уставных и других органах СНГ.

Ожидается, что руководители делегаций государств-участников СНГ будут приняты Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.