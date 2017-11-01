В конце недели в Ташкенте открывается заседание Совета глав правительств СНГ
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте 3 ноября 2017 года состоится заседание Совета глав правительств
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте 3 ноября 2017 года состоится заседание Совета глав правительств
В повестку дня впервые проводимого в Ташкенте заседания СГП включены проекты 18 документов.
В узком формате заседания планируется провести свободный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках Содружества, а также согласовать дату проведения очередного заседания Совета глав правительств.
На расширенном заседании с участием членов делегаций будут рассмотрены вопросы
По сложившейся традиции в рамках заседания будет проведен ряд двусторонних встреч делегаций
Отметим, что свое участие в заседании подтвердили
Азербайджан и Туркменистан на предстоящей встрече будут представлены на уровне заместителей
Ожидается, что руководители делегаций
Всего на мероприятиях заседания СГП СНГ ожидается участие более 200 гостей — членов официальных делегаций и журналистов.