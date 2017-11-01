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11:16 (мск), источник: Lenta.Ru

В Киеве рассказали о сорвавшемся призыве в украинскую армию

Осенняя призывная кампания в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве на грани срыва. Об этом украинскому изданию «Вести» сообщили в военкомате Киева.

Источник: Reuters

«По результатам двух-трех этапов оповещения почтой и через ЖЭКи в призывные участки явились только 3,95 процента призывников. С целью недопущения срыва выполнения приказа президента “О призыве на срочную службу в 2017 году” под руководством заместителей мэра Киева было принято решение отыскать, задержать и доставить в военкоматы лиц, которые уклоняются от службы», — рассказали в военном комиссариате.

Так в органе, отвечающем за мобилизационную подготовку и призыв, прокомментировали случай с задержанием 28 октября в ночном клубе Киева молодых людей, которых потом доставили в военкомат.

В мае сообщалось, что во Львове не удалось призвать в ряды ВСУ запланированное количество граждан. В том же месяце волонтер Мирослав Гай заявил, что украинская армия испытывают катастрофическую нехватку солдат и офицеров, а призываемые офицеры запаса будут массово уклоняться от службы.

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30 октября© Ньюстюб
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