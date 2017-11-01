В Киеве рассказали о сорвавшемся призыве в украинскую армию
Осенняя призывная кампания в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве на грани срыва. Об этом украинскому изданию «Вести» сообщили в военкомате Киева.
Осенняя призывная кампания в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве на грани срыва. Об этом украинскому изданию «Вести» сообщили в военкомате Киева.
«По результатам
Так в органе, отвечающем за мобилизационную подготовку и призыв, прокомментировали случай с задержанием 28 октября в ночном клубе Киева молодых людей, которых потом доставили в военкомат.
В мае сообщалось, что во Львове не удалось призвать в ряды ВСУ запланированное количество граждан. В том же месяце волонтер Мирослав Гай заявил, что украинская армия испытывают катастрофическую нехватку солдат и офицеров, а призываемые офицеры запаса будут массово уклоняться от службы.