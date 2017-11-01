Проект нового Налогового кодекса одобрен Мажилисом

Источник: Zakon.kz

«Проект Кодекса Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс) (далее — проект Кодекса), внесенный в мажилис парламента Республики Казахстан постановлением правительства Республики Казахстан № 577 от 19 сентября 2017 года», — сказала секретарь комитета Мажилиса по финансам и бюджету Татьяна Яковлева.

По ее словам, в рамках работы над проектом Кодекса в рабочую группу поступило более 1200 поправок. Поправки, внесенные депутатами, направлены на уточнение и улучшение норм проекта Кодекса.

«В том числе, в части приведения норм проекта Кодекса в соответствие с нормами проекта Кодекса РК “О недрах и недропользовании”; освобождения от уплаты НДС при импорте товаров в составе готовой продукции, произведенной на территории свободного склада для юридических лиц, заключивших специальный инвестиционный контракт с уполномоченным органом по инвестициям; непризнания доходом физического лица стоимости услуг, полученных за счет средств бюджета в виде государственной нефинансовой поддержки субъектов предпринимательства в соответствии с программами, утвержденными Президентом РК или Правительством РК, операторами которых является Национальная палата предпринимателей РК», — перечислила она.

Также предусматривается уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика, осуществляющего электронную торговлю товарами, в целях развития на территории РК электронной торговли.

«Кроме этого, предусматривается освобождение от обложения индивидуальным подоходным налогом выплат за счет средств грантов; освобождения от НДС услуг, оказываемых за счет государственного бюджета физкультурно-спортивными организациями; освобождения от НДС научно-исследовательских работ, проводимых на основании договоров на осуществление государственного задания; приведения норм проекта Кодекса с правилами юридической техники и другие поправки», — добавила депутат.

Как она подчеркнула, предлагаемые изменения направлены на создание благоприятной среды, стабильное социально-экономическое развитие, безопасность единого информационного пространства и реализацию стратегических целей государства.

Вышеуказанные поправки депутатов были поддержаны заключением правительства РК от 26 октября 2017 года.

Был учтен ряд замечаний и предложений депутатов, высказанные в ходе обсуждения проекта Кодекса в первом чтении на пленарном заседании мажилиса. Все вопросы были рассмотрены правительством и нашли положительное решение. В целях решения проблемы исчисления налога на транспортное средство — в случае его угона, предложены нормы по прекращению исчисления налога с даты возбуждения уголовного дела об угоне. Поправка поддержана в заключении правительства и включена в проект Налогового кодекса. Татьяна Яковлева

В то же время Т. Яковлева дополнила относительно сокращения ссылок в проекте Кодекса.

«В этом направлении была проведена совместная работа по инвентаризации всех отсылочных норм. По итогам работы из проекта Налогового кодекса исключены более 50 ссылок. При этом некоторые ссылки сохранены, так как их исключение значительно увеличит объем текста и аналитическая работа Нацпалаты предпринимателей “Атамекен”, что ряд этих ссылок необходимы. Депутатами с целью защиты добросовестных налогоплательщиков также был поднят вопрос о проблеме лжепредпринимательства. В результате в проект Налогового кодекса включена норма по предоставлению права налогоплательщика по применению вычетов по КПН и зачета по НДС, если в судебном порядке доказана фактическая поставка товаров и оказание услуг, выполнение работ по взаимоотношениям с лицами, чья регистрация признана недействительной. Исключены ужесточающие спорные меры администрирования по компетенции налоговых органов в части установления доказательств, подтверждающих отсутствие фактического выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров», — заключила она.