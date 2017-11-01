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11:37 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд рассмотрит апелляцию на приговор Сергею Белову и Надежде Рожковой 20 ноября

Суд рассмотрит апелляцию на приговор экс-главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову и экс-главе Ленинского ройона Надежде Рожковой 20 ноября 2017 года. Об этом говорится в картотеке дел Нижегородского областного суда.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, заседание суда назначено 09:00 на 20 ноября. Материалы дела о халатности чиновников поступили в суд 23 октября.

Напомним, так как осужденные и защитник осужденной не являлись на ознакомление по вызову суда в очередной раз, судья вынесла постановление об ограничении осужденных, их адвоката в сроках для ознакомления с материалами дела, предоставив срок для ознакомления двое суток — 19 и 20 октября 2017 года. После неявки в эти даты, материалы уголовного дела направлены в суд апелляционной инстанции.

Как сообщалось ранее, Белов и Рожкова 5 сентября были признаны виновными в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) за нерасселение дома на ул. Самочкина, 32 (обрушившегося 15 апреля 2014 года) и оштрафованы на 100 тысяч рублей. При этом от наказания их решено освободить в связи с истечением срока давности. Позднее, они оба ходатайствовали об обжаловании приговора.

Однако Белов и Рожкова, а также их защита после вызова в суд для знакомства с материалами дела в октябре неоднократно не являлись в установленное время. Белов объяснял это занятостью на работе, Рожкова — плохим самочувствием. Также напомним, что с 20 октября Белов ушел в отставку и 31 октября возглавил ОАО «Нижегородский водоканал».

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