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11:49 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев отправил соболезнования Трампу из-за погибших в Нью-Йорке

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главе США Дональду Трампу в связи с гибелью людей при наезде грузовика в Ньй-Йорке.

Источник: Sputnik
Случившаяся трагедия вновь подтверждает необходимость объединения усилий всего международного сообщества в противодействии таким бесчеловечным вызовам современности. Узбекистан, со своей стороны, готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта.
Шавкат Мирзиёев

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус.

Водителя ранили полицейские. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, в том числе пятеро граждан Аргентины, более десяти пострадали.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом, президент Дональд Трамп назвал нападавшего невменяемым.

Исполнителем теракта является 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, который выиграл грин-карту в 2010 году и работал водителем такси-сервиса Uber.

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