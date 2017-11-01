Мирзиёев отправил соболезнования Трампу из-за погибших в Нью-Йорке
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главе США Дональду Трампу в связи с гибелью людей при наезде грузовика в
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главе США Дональду Трампу в связи с гибелью людей при наезде грузовика в
Случившаяся трагедия вновь подтверждает необходимость объединения усилий всего международного сообщества в противодействии таким бесчеловечным вызовам современности. Узбекистан, со своей стороны, готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта.
Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус.
Водителя ранили полицейские. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, в том числе пятеро граждан Аргентины, более десяти пострадали.
Мэр
Исполнителем теракта является 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, который выиграл