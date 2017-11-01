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11:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Андрей Тарасенко нашел «того, кто строит»: в Приморье назначен новый вице-губернатор

Алексею Немкову присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 ноября, PrimaMedia.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора. Им стал Алексей Немков, занимавший должность заместителя генерального директора «Росморпорта». В краевой Администрации Алексей Немков будет курировать вопросы строительства, стройнадзора, земельных и имущественных отношений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Олесю Ясевич.

«В “Росморпорте” Алексей Николаевич также занимался вопросами капитального строительства, проявил себя как эффективный управленец. В числе заслуг — несколько серьезных инфраструктурных проектов, в том числе, на территории Дальнего Востока, а также строительство олимпийских объектов», — прокомментировала пресс-секретарь.

Справочно: Алексей Николаевич Немков родился 10 сентября 1961 года в Алма-Ате Казахской ССР.

В 1983 году окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации «инженер-строитель».

В 2006 году окончил Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой России) по специальности «управление инженерно-техническими воинскими формированиями и дорожно-строительными воинскими формированиями» с присвоением квалификации «специалист в области военного управления».

В 2009 году Алексею Немкову присуждена ученая степень кандидата технических наук.

Трудовую деятельность начал в 1983 году с должности мастера, прораба в «Главалмаатастрой».

С октября 1984 по январь 2011 года проходил службу в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, последовательно занимал должности инженера-прораба, прораба, начальника участка, главного инженера строительного управления, начальника строительного управления, управляющего трестом, заместителя директора, первого заместителя директора Спецстроя России.

С февраля 2012 по февраль 2013 года — руководитель ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» министерства культуры Российской Федерации.

С июля по октябрь 2013 года занимал должность советника генерального директора ФГУП «Росморпорт». В октябре 2013 года переведен на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству ФГУП «Росморпорт».

Указом президента Алексею Немкову присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Имеет более 25 медалей и нагрудных знаков.

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