Андрей Тарасенко нашел «того, кто строит»: в Приморье назначен новый вице-губернатор
Алексею Немкову присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
Алексею Немкову присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
Владивосток, 1 ноября, PrimaMedia.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначил нового
«В “Росморпорте” Алексей Николаевич также занимался вопросами капитального строительства, проявил себя как эффективный управленец. В числе заслуг — несколько серьезных инфраструктурных проектов, в том числе, на территории Дальнего Востока, а также строительство олимпийских объектов», — прокомментировала
Справочно: Алексей Николаевич Немков родился 10 сентября 1961 года в
В 1983 году окончил
В 2006 году окончил
В 2009 году Алексею Немкову присуждена ученая степень кандидата технических наук.
Трудовую деятельность начал в 1983 году с должности мастера, прораба в «Главалмаатастрой».
С октября 1984 по январь 2011 года проходил службу в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, последовательно занимал должности
С февраля 2012 по февраль 2013 года — руководитель ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» министерства культуры Российской Федерации.
С июля по октябрь 2013 года занимал должность советника генерального директора ФГУП «Росморпорт». В октябре 2013 года переведен на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству ФГУП «Росморпорт».
Указом президента Алексею Немкову присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Имеет более 25 медалей и нагрудных знаков.