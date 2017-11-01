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11:59 (мск), источник: UzReport.news

Глава МИД и заместитель Генерального секретаря ООН провели переговоры

В состоявшейся беседе обсуждены состояние и перспективы укрепления отношений Узбекистана с УНП ООН в контексте расширения сотрудничества с ООН в целом и ее специализированными институтами.

Источник: UzReport.news

1 ноября Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительным директором Управления по наркотикам и преступности ООН Юрием Федотовым, прибывшим в г. Ташкент во главе делегации УНП ООН для проведения двусторонних переговоров и участия в 5-й научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС «Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ».

В состоявшейся беседе обсуждены состояние и перспективы укрепления отношений Узбекистана с УНП ООН в контексте расширения сотрудничества с ООН в целом и ее специализированными институтами.

Стороны подтвердили обоюдный интерес к дальнейшему развитию взаимодействия в различных формах и форматах.

В настоящее время в Узбекистане при содействии УНП ООН реализуются программы национального и регионального характера. Соответствующие узбекские структуры участвуют в реализации Региональной программы для Афганистана и соседних стран на 2016 — 2019 годы, а также Программы для государств Центральной Азии на 2015−2019 годы.

В нашей стране принята и реализуется Программа комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2016−2020 годы. В ней особое внимание уделяется совершенствованию нормативно-правовой базы в области регулирования оборота наркотических средств и оказания наркологической помощи, улучшения материально-технической базы и кадрового потенциала правоохранительных органов и наркологической службы.

Во время встречи стороны также обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В беседе приняла участие глава Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии Ашита Миттал.

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