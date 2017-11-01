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12:26 (мск), источник: БЕЛТА

Минжилкомхоз поддерживает инициативу об ответственности за начисление необоснованных платежей

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минжилкомхоз поддерживает инициативу депутатов Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству о возможности введения административной ответственности за начисление необоснованных платежей за ЖКУ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило.

Источник: БЕЛТА

«Мы поддерживаем депутатов в этом вопросе. Действительно, имели место в товариществах собственников случаи необоснованного начисления платы за дополнительные жилищно-коммунальные услуги без заключения договора. Поступали жалобы от населения, особенно по Минску. Дальше это компетенция местного исполнительного и распорядительного органа», — отметил Геннадий Трубило.

Замминистра также поддержал возможность введения признака повторности при привлечении к ответственности работника ЖКХ за необоснованные платежи. «Если человек в первый раз оступился, ошибся, ему выносится предупреждение», — добавил он.

Как сообщалось, законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях» уже принят в первом чтении. В процессе подготовки ко второму Администрация Президента предложила включить в одну из статей КоАП ответственность за выставление платы за основные услуги, которая превышает их реально оказанный объем.

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