Минжилкомхоз поддерживает инициативу об ответственности за начисление необоснованных платежей

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«Мы поддерживаем депутатов в этом вопросе. Действительно, имели место в товариществах собственников случаи необоснованного начисления платы за дополнительные жилищно-коммунальные услуги без заключения договора. Поступали жалобы от населения, особенно по Минску. Дальше это компетенция местного исполнительного и распорядительного органа», — отметил Геннадий Трубило.

Замминистра также поддержал возможность введения признака повторности при привлечении к ответственности работника ЖКХ за необоснованные платежи. «Если человек в первый раз оступился, ошибся, ему выносится предупреждение», — добавил он.