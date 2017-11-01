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12:03 (мск), источник: ЕАН

Свердловский политик Дмитрий Ионин получил мандат депутата Госдумы

Центризбирком согласовал решение президиума совета «Справедливой России» передать мандат депутата Госдумы Дмитрию Ионину.

Источник: Reuters

После этого глава ЦИК Элла Памфилова вручила документ новому федеральному парламентарию. Между тем свердловское Заксобрание официально пока не сняло с Ионина полномочия регионального депутата.

Ожидается, что соответствующий вопрос будет рассмотрен завтра.

Напомним, Ионин получит мандат депутата Госдумы, сданный Александром Бурковым после назначения врио губернатора Омской области. Место Ионина в Заксо займет, скорее всего, Геннадий Ушаков. Он же станет руководителем реготделения «Справедливой России».

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