Свердловский политик Дмитрий Ионин получил мандат депутата Госдумы
Центризбирком согласовал решение президиума совета «Справедливой России» передать мандат депутата Госдумы Дмитрию Ионину.
Центризбирком согласовал решение президиума совета «Справедливой России» передать мандат депутата Госдумы Дмитрию Ионину.
После этого глава ЦИК Элла Памфилова вручила документ новому федеральному парламентарию. Между тем свердловское Заксобрание официально пока не сняло с Ионина полномочия регионального депутата.
Ожидается, что соответствующий вопрос будет рассмотрен завтра.
Напомним, Ионин получит мандат депутата Госдумы, сданный Александром Бурковым после назначения врио губернатора Омской области. Место Ионина в Заксо займет, скорее всего, Геннадий Ушаков. Он же станет руководителем реготделения «Справедливой России».