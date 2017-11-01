Администрация Нижнего Новгорода запретила шествие к 100-летию революции

Планировалось, что 4 ноября в центре Сормовского и Приокского районов Нижнего Новгорода коммунисты проведут пикеты, а непосредственно 7 ноября нижегородцы планировали собраться на площади Народного единства и шествием пройти по улице Рождественской, Канавинскому мосту до площади Ленина, где должен был состояться праздничный митинг.
Отмечается, что все заявки НРО КПРФ на проведение мероприятий были поданы в установленные законом сроки. Но, по мнению городских чиновников, указанные адреса и маршрут не входят в «перечень единых специально отведенных или приспособленных для проведения массовых мероприятий мест», а потому «согласованию не подлежат».
Вместо этого чиновники предложили провести 4 ноября оба пикета сразу в сквере по адресу Коминтерна, 250, а праздничную демонстрацию — не в центре Нижнего Новгорода, а от угла дома № 3 бульвара Заречный по пешеходной улице до соседнего дома № 1 бульвара Заречный.