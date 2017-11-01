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12:06 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Приднестровье: куда движется непризнанная республика

Побывав пять лет назад в Приднестровье, казавшемся законсервированным заповедником советской эпохи, я решил посмотреть, какие изменения произошли там за последние годы.

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10
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Уже на границе был замечен положительный момент. Не пришлось бежать в милицию и вставать в течение 12 часов на учет после ее пересечения. Нужно было просто хранить миграционку до окончания поездки, а на выезде отдать её пограничнику.

В Тирасполе стало видно больше иностранцев, для них республика — это что-то вроде Советского Союза, в который было не попасть. В гидах, предоставляющих именно такие экскурсии, недостатка нет.

Находящаяся между Украиной и Молдавией непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) пытается удержаться на плаву, занимаясь поисками решений экономического кризиса.

Около половины экспорта Приднестровья (во многом изделия металлургического завода и легкой промышленности) сейчас идет в Молдавию, больше трети — в ЕС, с которым у ПМР с 2016 года беспошлинный коридор в рамках соглашения об ассоциации между ЕС и Молдавией.

Но куда больше люди здесь говорят о российской помощи. В частности, о газе, который многие называют бесплатным, хотя это не совсем так.

Приднестровские потребители платят за газ каждый месяц, но Россия эти деньги не забирает, а оставляет в бюджете Приднестровья. При этом Россия рассматривает их не как дотацию, а как долг, который составляет сейчас порядка 5,8 млрд долларов.

С 2008 года Россия платит добавку к пенсиям (около 10 долларов), а также уже несколько лет финансирует строительство ряда новых социальных объектов: школ, детских садов, больниц.

В 2014 году в День Победы на улицах Тирасполя появились четыре новых троллейбуса, переданных Приднестровью Россией. Тема внешнего оформления — приднестровско-российская дружба.

На референдуме 2006 года большинство жителей Приднестровья проголосовали в поддержку независимости и сближения с Россией. После украинских событий последних лет настроения в республике, кажется, стали ещё более пророссийскими.

Если раньше агитационные плакаты в Приднестровье были в основном о независимости от Молдавии и суверенитете республики, то сейчас, по моим наблюдениям, вся визуальная агитация — именно о России, о дружбе с ней, нерушимости.

Ассортимент в магазинах — больше половины украинский, молдавский и немного местный. Общая продуктовая корзина стала дороже, чем в Молдавии, и народ по возможности закупается там.

В Приднестровье три государственных языка: русский, молдавский и украинский. И такие же гражданства у многих местных жителей. А недавно наметилась тенденция на получение румынских паспортов, которые дают право на работу в ЕС.

На 2015 год население непризнанной республики составляло 475,6 тысяч человек, и с каждым годом эта цифра падает, во многом за счет активной эмиграции.

Михаил Трибой

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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