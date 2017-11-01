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12:23 (мск), источник: NewsKo

Егор Заворохин покинул пост руководителя завода им. Дзержинского

Исполняющим обязанности руководителя назначен Алексей Чазов.

Как сообщил «Новому компаньону» Егор Заворохин, с 30 октября он уволен по соглашению сторон с поста исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского».

По словам топ-менеджера, он «уходит на повышение в Москву», и будет занимать должность руководителя одной из крупных российских корпораций оборонно-промышленного комплекса РФ.

«Это предприятие, которое впоследствии будет выпускать продукцию завода им. Дзержинского (взрыватетели, — ред.), по сути, его правопреемник. Перейти на эту должность мне предложили в Москве, ряд чиновников. Одной из причин перехода было то, что на этой должности я смогу помочь ЗиДу на другом уровне», — заявляет Егор Заворохин.

На вопрос, означает ли это, что предприятие, на котором Егор Заворохин будет трудоустроен, намерено выкупить ЗиД, Егор Заворохин ответил: «Как можно выкупить то, что не продается». (В данный момент часть имущественного комплекса завода до сих пор находится под арестом, что мешает процессу его реализации как последней стадии процедуры банкротства, — ред.).

На вопрос, не является ли его новое место работы одной из структур Ростеха, или нынешним партнером завода, топ-менеджер ответил, что «это пока не Ростех, но это, действительно, один из партнеров завода».

По поводу заявлений о том, что Ростех может взять под своё крыло завод Дзержинского, Заворохин сообщил: «Из 100% продукции, выпускаемой заводом, лишь 0,5% приходятся на долю Ростеха. Ростеху ЗиД не интересен. И сообщения об этом — лишь попытка дезориентировать сотрудников завода».

По словам топ-менеджера, для того, чтобы сохранить завод, в частности, необходимо, чтобы краевые власти оказывали помощь предприятию и помогли решить вопрос с налоговой инспекцией, которая «списывает деньги Гособоронзаказа со спецсчетов».

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