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12:27 (мск), источник: Om1.ru

В правительстве Буркова опровергли слухи об отставке главы омского Минздрава Стороженко

Информация о готовящемся уходе уже второго министра из команды губернатора Назарова просочилась сегодня в СМИ, но ни сам министр, ни пиарщики нового главы региона ее пока не подтверждают.

Напомним, вчера прошение об отставке подал министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров. Он уволился 31 октября 2017 года после ведомственной проверки, проведенной по требованию врио губернатора Омской области Александра Буркова, заинтересовавшегося темой вредных выбросов в регионе.

Винокуров стал первым министром из команды теперь уже бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова, уволенного президентом Путиным 9 октября. А сегодня в прессу попала информация о том, что в отставку может быть отправлен второй министр, глава Минздрава Андрей Стороженко. Инсайдерские сведения опубликовал ресурс «СуперОмск».

Издание даже называет фамилию сменщика Стороженко. По некоторым данным, им является хирург Виктор Долгушин, который работал при губернаторе Полежаеве первым заместителем министра. В настоящий момент Долгушин работает на Урале, и, не исключено, что тот факт, что он начинал свою карьеру в Екатеринбурге сыграет свою роль в его карьере.

Однако в облправительстве информацию об отставке министра Стороженко пока не подтверждают. Как отметил начальник Главного управления информационной политики правительства Омской области (ГУИП) Станислав Сумароков, Андрей Евгеньевич остается на министерском посту.

Сам Стороженко комментария виртуозно избежал, уточнив лишь, какое именно СМИ сделало вброс о его уходе.

Отметим, что 54-летний Андрей Стороженко возглавил министерство в 2012 году. Он стал практически единственным министром из команды губернатора Назарова, сумевшим продержаться на должности в течение 5 лет и избежавшим отставки. Напомним, прежний глава региона неоднократно перетряхивал команду. К концу его работы в облправительстве рядом с ним не осталось практически никого, с кем он начинал свое губернаторство.

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