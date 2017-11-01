В правительстве Буркова опровергли слухи об отставке главы омского Минздрава Стороженко

Напомним, вчера прошение об отставке подал министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров. Он уволился 31 октября 2017 года после ведомственной проверки, проведенной по требованию врио губернатора Омской области Александра Буркова, заинтересовавшегося темой вредных выбросов в регионе.

Винокуров стал первым министром из команды теперь уже бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова, уволенного президентом Путиным 9 октября. А сегодня в прессу попала информация о том, что в отставку может быть отправлен второй министр, глава Минздрава Андрей Стороженко. Инсайдерские сведения опубликовал ресурс «СуперОмск».

Издание даже называет фамилию сменщика Стороженко. По некоторым данным, им является хирург Виктор Долгушин, который работал при губернаторе Полежаеве первым заместителем министра. В настоящий момент Долгушин работает на Урале, и, не исключено, что тот факт, что он начинал свою карьеру в Екатеринбурге сыграет свою роль в его карьере.

Однако в облправительстве информацию об отставке министра Стороженко пока не подтверждают. Как отметил начальник Главного управления информационной политики правительства Омской области (ГУИП) Станислав Сумароков, Андрей Евгеньевич остается на министерском посту.

Сам Стороженко комментария виртуозно избежал, уточнив лишь, какое именно СМИ сделало вброс о его уходе.