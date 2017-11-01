На форуме в Челябинске Путин покажет Назарбаеву нового омского губернатора Буркова
Главы приграничных регионов России и Казахстана встретятся 9 ноября на международном форуме и познакомятся с новыми лицами в своих рядах — Бурковым и Травниковым.
Главы приграничных регионов России и Казахстана встретятся 9 ноября на международном форуме и познакомятся с новыми лицами в своих рядах — Бурковым и Травниковым.
Врио губернатора Александр Бурков представит Омскую область на
На форум прибудут главы всех приграничных регионов — как России, так и Казахстана. Губернаторы увидят в своих рядах новые лица. Это временный руководитель Омской области Александр Бурков и его коллега из Новосибирской области Андрей Травников. Обоих Путин назначил на должности во время «осеннего губернаторопада». К новым главам присмотрится и президент Казахстана Назарбаев.