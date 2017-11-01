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12:28 (мск), источник: Om1.ru

На форуме в Челябинске Путин покажет Назарбаеву нового омского губернатора Буркова

Главы приграничных регионов России и Казахстана встретятся 9 ноября на международном форуме и познакомятся с новыми лицами в своих рядах — Бурковым и Травниковым.

Врио губернатора Александр Бурков представит Омскую область на российско-казахстанском Форуме межрегионального сотрудничества, который состоится 8—9 ноября в Челябинске. Телеканал «Россия 24» сообщает, что форум посетят два президента — Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

На форум прибудут главы всех приграничных регионов — как России, так и Казахстана. Губернаторы увидят в своих рядах новые лица. Это временный руководитель Омской области Александр Бурков и его коллега из Новосибирской области Андрей Травников. Обоих Путин назначил на должности во время «осеннего губернаторопада». К новым главам присмотрится и президент Казахстана Назарбаев.

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