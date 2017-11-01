Полтавченко представил депутатам бюджет-2018

Обращаясь к депутатам, он отметил, что дефицит бюджета с каждым годом падает и продолжит снижаться в 2018 и 2019 годах. «Подтверждает эти планы и недавнее повышение прогноза по долгосрочному кредитному рейтингу города со «стабильного» до «позитивного». Соответствующее решение в октябре 2017 года приняло международное рейтинговое агентство «Фитч», — отметил глава города.

По его словам, Петербург находится в авангарде посткризисного развития России. Как отметил Полтавченко, в 2018 году будет выделено на развитие метро 26,3 млрд рублей: «Я не большой любитель перерезать красные ленточки. Но в следующем году планирую открыть станции «Проспект Славы», «Южная», «Новокрестовская», «Беговая», «Дунайская».

Полтавченко также заявил о вводе новых налоговых льгот для цифровой экономики, увеличении финансирования на образование, поддержку семейных ценностей, медицину. «В 2018 году будет введено в эксплуатацию 8 школ и 9 детских садов. Начнется проектирование 18 школ и 21 дошкольного учреждения» Полтавченко