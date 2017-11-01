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12:10 (мск), источник: РИА Новости

Вице-премьер Крыма пригласил делегацию ООН на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. ООН стоит направить в Крым своих представителей для ознакомления с ситуацией на полуострове, а не делать выводы, исходя из домыслов украинских властей, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Источник: РИА "Новости"

Киев в конце октября внес в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал его «очень сильным и жестким». По его словам, в проекте резолюции говорится, что Россия должна выполнить решение Международного суда ООН, в том числе отменить запрет организации «Меджлис крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещена в РФ), и предоставить доступ в Крым международным организациям. По данным пресс-секретаря постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко, голосование по проекту резолюции пройдет в комитете с середины ноября, а в декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование в ГА ООН. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что Украина пытается отвлечь внимание от собственных проблем, внося в ООН проект резолюции по правам человека в Крыму.

По мнению Мурадова, кампания лжи и лицемерия вокруг Крыма продолжается и активно продвигается киевскими властями при поддержке Запада.

«Ничего нового в этих измышлениях и домыслах украинской стороны нет. Это продолжение прежней линии — всеми силами удерживать на плаву крымскую тему, которая, безусловно, постепенно уходит из мировой политической повестки. Говорить о каких-то нарушениях прав — это смешно. Украинский, так же как и крымско-татарский и русский языки, являются государственными в республике. Вопрос в том, хотят ли в структурах ООН услышать правду или нет. Мы надеемся, что здравомыслящие люди, желающие увидеть, услышать и изложить реальную правду о Крыме, приедут к нам из структур ООН и смогут ее затем донести до своего руководства», — сказал вице-спикер парламента.

По его словам, представители структур ООН в настоящее время заявляют о том, что Крым нужно посещать через украинскую территорию, без штампов на российской границе. «Это мелкий и глупый повод для того, чтобы не ехать и не увидеть на крымской земле реальную ситуацию»
Мурадов

Он также заявил, что лидеры крупных крымско-татарских общественных объедений и представители украинской общины Крыма готовы отправиться на площадку ООН, чтобы рассказать о реальной обстановке на полуострове. «Мы готовы подготовить такой визит, вместе с министерством иностранных дел РФ, разумеется. Согласуем все это и наших руководителей крупных организаций можем направить, пусть их там услышат и примут», — заключил вице-спикер крымского парламента.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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