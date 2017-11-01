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12:36 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Вячеслав Володин сформулировал базовые ценности России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на XXI Всемирном русском народном соборе, назвал пять базовых ценностей, которыми, в частности, должен руководствоваться российский парламент. «Семья, вера, сплоченность, родина. И конечно — справедливость, недостаток которой может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и, в конечном счете, разрушать, казалось бы, незыблемые устои государственности», — сказал господин Володин.

Источник: РИА "Новости"

Вновь вернувшись к теме революции, Вячеслав Володин заявил о недопустимости романтизации переворотов. «Недопустимо… героизировать людей, свергающих законные правительства, обрекающих свои народы на бессмысленные страдания, — подчеркнул спикер.— Революционность превращается в синоним ангажированности, преступности и отсталости».

Высшей задачей власти господин Володин назвал консенсус по главным вопросам. «Высшая миссия власти… — искать общественные компромиссы по спорным темам, их решения, не допуская перерастания в серьезные проблемы», — заявил спикер. При этом, по его словам, необходимо учитывать «мнение широких слоев общества — людей с разными культурными традициями и вероисповеданиями».

Вячеслав Володин — о финансах субъектов Федерации
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12 октября© Ньюстюб
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