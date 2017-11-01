Вячеслав Володин сформулировал базовые ценности России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на XXI Всемирном русском народном соборе, назвал пять базовых ценностей, которыми, в частности, должен руководствоваться российский парламент. «Семья, вера, сплоченность, родина. И конечно — справедливость, недостаток которой может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и, в конечном счете, разрушать, казалось бы, незыблемые устои государственности», — сказал господин Володин.