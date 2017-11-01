Команда губернатора Куйвашева пройдет общий принудительный медосмотр
Все государственные служащие администрации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в ближайшее время обязаны будут пройти диспансеризацию.
Все государственные служащие администрации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в ближайшее время обязаны будут пройти диспансеризацию.
Управление делами губернатора уже объявило соответствующий конкурс, из бюджета области на коллективный медосмотр уйдет чуть более 1,1 млн. рублей.
Согласно аукционной документации,
Всех госслужащих, вне зависимости от пола, ждет встреча с терапевтом, неврологом, хирургом, офтальмологом, отоларингологом, психиатром,
Администрация губернатора выставляет к потенциальным конкурсантам жесткие требования: клиника должна находиться не далее, чем в 2500 метрах от резиденции, завершить все процедуры необходимо до 12 декабря, а на одного чиновника должно быть потрачено не более, чем два рабочих дня. Конкурс планируется провести уже 13 ноября.