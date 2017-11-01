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13:50 (мск), источник: ЕАН

Команда губернатора Куйвашева пройдет общий принудительный медосмотр

Все государственные служащие администрации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в ближайшее время обязаны будут пройти диспансеризацию.

Управление делами губернатора уже объявило соответствующий конкурс, из бюджета области на коллективный медосмотр уйдет чуть более 1,1 млн. рублей.

Согласно аукционной документации, клиника-победитель конкурса должны быть готова обследовать четыре группы чиновников: женщины до 40 лет (102 человека), женщины после 40 лет (64 человека), мужчины до 40 лет (45 человек) и мужчины после 40 лет (62 человека).

Всех госслужащих, вне зависимости от пола, ждет встреча с терапевтом, неврологом, хирургом, офтальмологом, отоларингологом, психиатром, психиатром-наркологом и, в зависимости от пола, урологом либо гинекологом.

Администрация губернатора выставляет к потенциальным конкурсантам жесткие требования: клиника должна находиться не далее, чем в 2500 метрах от резиденции, завершить все процедуры необходимо до 12 декабря, а на одного чиновника должно быть потрачено не более, чем два рабочих дня. Конкурс планируется провести уже 13 ноября.

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