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13:08 (мск), источник: СуперОмск

Красотке из ЛДПР запретили выбирать мэра Омска

Делегированная от ЛДПР в состав комиссии по выборам мэра Омска Елена Кокорина, похоже, не успеет примкнуть к числу выборщиков.

Источник: SuperOmsk.ru

Как пояснили в омском горсовете, внеочередное пленарное заседание, где должен быть утвержден новый член комиссии, не планируется. Поскольку на совете 22 ноября депутатам уже предстоит избрать нового градоначальника, комиссия будет работать в составе 13 человек.

«Нового представителя от фракции ЛДПР мы можем утвердить только на совете. Ближайшее заседание по утвержденному плану у нас состоится 22 ноября. Внеочередное заседание не планируется. В соответствии с действующим Решением работа комиссии в составе 13 человек легитимна», — заявил председатель горсовета Владимир Корбут.

Как ранее сообщал «СуперОмск», депутат омского горсовета Елена Кокорина, прославившаяся на конкурсах красоты, должна была заменить в комиссии Алексея Ложкина. Либерал-демократ, подав документы на конкурс по выборам мэра, автоматически выбыл из числа выборщиков.

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