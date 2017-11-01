Красотке из ЛДПР запретили выбирать мэра Омска

Источник: SuperOmsk.ru

Как пояснили в омском горсовете, внеочередное пленарное заседание, где должен быть утвержден новый член комиссии, не планируется. Поскольку на совете 22 ноября депутатам уже предстоит избрать нового градоначальника, комиссия будет работать в составе 13 человек.

«Нового представителя от фракции ЛДПР мы можем утвердить только на совете. Ближайшее заседание по утвержденному плану у нас состоится 22 ноября. Внеочередное заседание не планируется. В соответствии с действующим Решением работа комиссии в составе 13 человек легитимна», — заявил председатель горсовета Владимир Корбут.