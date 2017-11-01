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13:11 (мск), источник: РИА Крым

Собчак в Крыму делать нечего — Мурадов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. Заявившая о намерении участвовать в выборах президента России Ксения Собчак на полуострове встретит глубоко негативное отношение всего народа Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в ходе телемоста Симферополь — Москва в крымской столице сказал заместитель председателя Совета министров РК — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, комментируя заявления Собчак об отказе проведения предвыборной агитации в Крыму.

«Она правильно делает, потому что в Крыму ей делать нечего, никакой поддержки она не встретит, кроме глубокого негативного отношения всего народа Крыма. Она хорошо понимает: перспектив у нее — во всяком случае на крымской земле — получить хоть какое-то одобрение своим представлениям нет», — отметил он.

Вице-премьер также подчеркнул, что любой человек, желающий баллотироваться на выборах президента России, должен стоять на позициях национальных интересов страны.

«Он не может высказывать интерпретации, которые передаются зарубежными странами, зарубежными представителями, их подхватывать и пытаться защищать. Это уже не национальная позиция или позиция не кандидата в президенты России, а кандидата в президенты от какой-нибудь другой, может быть, страны»
Мурадов

Ранее телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 года, заявила, что не планирует посещать Крым и не будет вести там предвыборную агитацию. Перед этим Собчак, которая позиционирует себя как кандидат «против всех», заявила, что считает Крым украинской территорией. Заявление вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков.

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