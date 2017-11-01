Собчак в Крыму делать нечего — Мурадов

Источник: РИА "Новости"

Об этом в ходе телемоста Симферополь — Москва в крымской столице сказал заместитель председателя Совета министров РК — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, комментируя заявления Собчак об отказе проведения предвыборной агитации в Крыму.

«Она правильно делает, потому что в Крыму ей делать нечего, никакой поддержки она не встретит, кроме глубокого негативного отношения всего народа Крыма. Она хорошо понимает: перспектив у нее — во всяком случае на крымской земле — получить хоть какое-то одобрение своим представлениям нет», — отметил он.

Вице-премьер также подчеркнул, что любой человек, желающий баллотироваться на выборах президента России, должен стоять на позициях национальных интересов страны.

«Он не может высказывать интерпретации, которые передаются зарубежными странами, зарубежными представителями, их подхватывать и пытаться защищать. Это уже не национальная позиция или позиция не кандидата в президенты России, а кандидата в президенты от какой-нибудь другой, может быть, страны» Мурадов