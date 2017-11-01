Собчак в Крыму делать нечего — Мурадов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. Заявившая о намерении участвовать в выборах президента России Ксения Собчак на полуострове встретит глубоко негативное отношение всего народа Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. Заявившая о намерении участвовать в выборах президента России Ксения Собчак на полуострове встретит глубоко негативное отношение всего народа Крыма.
Об этом в ходе телемоста Симферополь — Москва в крымской столице сказал заместитель председателя Совета министров РК — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, комментируя заявления Собчак об отказе проведения предвыборной агитации в Крыму.
«Она правильно делает, потому что в Крыму ей делать нечего, никакой поддержки она не встретит, кроме глубокого негативного отношения всего народа Крыма. Она хорошо понимает: перспектив у нее — во всяком случае на крымской земле — получить хоть
«Он не может высказывать интерпретации, которые передаются зарубежными странами, зарубежными представителями, их подхватывать и пытаться защищать. Это уже не национальная позиция или позиция не кандидата в президенты России, а кандидата в президенты от какой-нибудь другой, может быть, страны»
Ранее телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 года, заявила, что не планирует посещать Крым и не будет вести там предвыборную агитацию. Перед этим Собчак, которая позиционирует себя как кандидат «против всех», заявила, что считает Крым украинской территорией. Заявление вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков.