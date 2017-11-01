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13:06 (мск), источник: ИА REGNUM

Полтавченко уверен, что откроет пять станций метро в следующем году

Губернатор подтвердил планы увеличить финансирование строительства новых станций.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко намерен открыть пять станций метрополитена в 2018 году. Об этом он сообщил 1 ноября на заседании городского парламента, представляя проект бюджета на следующий год, передает корреспондент ИА REGNUM. На развитие метро в следующем году будет выделено 26 млрд 300 млн рублей.

«Я попросил увеличить эту сумму ко второму чтению, надеюсь, что нам это удастся. Городу необходимо завершить работу по строительству Фрунзенского радиуса, вводу нового участка Невско-Василеостровской линии, а также значительно ускорить темпы строительства Красносельско-Калининской линии. Как известно, я не очень большой любитель перерезать красные ленточки, но в следующем году, надеюсь, сделаю это с большим удовольствием не менее пяти раз: на станциях «Проспект Славы», «Дунайский проспект», «Южная», «Новокрестовская» и «Беговая», — сказал Георгий Полтавченко.

По его словам, если удастся изыскать дополнительные деньги на финансирование строительства метро ко второму чтению бюджета, то город направит на эти цели в три раза больше средств, чем в 2011 и 2012 годах.

Как ожидается, что в 2018 году будет завершено строительство Фрунзенского радиуса, введен в строй новый участок Невско-Василеостровской линии. Также планируется значительно ускорить темпы строительства Красносельско-Калининской линии.

Кроме того, более 32 млрд рублей город направит в следующем году на содержание и строительство дорог. Половина суммы пойдет на набережную Макарова с мостом через реку Смоленку, Песочную набережную, набережную Адмирала Лазарева с мостом через Малую Неву, продолжение Софийской улицы, Южную улицу в Лахте и другие объекты.

Всего госпрограмма «Развитие транспортной системы» получит 121 млрд рублей в следующем году, но треть этой суммы пойдет на то, чтобы не допустить увеличения стоимости проезда в общественном транспорте.

«Планируемые ассигнования позволят сохранить на уровне 2017 года стоимость проезда в общественном транспорте. С учетом прошлогоднего повышения тарифов, считаю такой шаг совершенно оправданным»
Полтавченко

Напомним, в текущем году стоимость проезда возросла в среднем на 30%.

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