Полтавченко уверен, что откроет пять станций метро в следующем году
Губернатор подтвердил планы увеличить финансирование строительства новых станций.
Губернатор подтвердил планы увеличить финансирование строительства новых станций.
Губернатор
«Я попросил увеличить эту сумму ко второму чтению, надеюсь, что нам это удастся. Городу необходимо завершить работу по строительству Фрунзенского радиуса, вводу нового участка
По его словам, если удастся изыскать дополнительные деньги на финансирование строительства метро ко второму чтению бюджета, то город направит на эти цели в три раза больше средств, чем в 2011 и 2012 годах.
Кроме того, более 32 млрд рублей город направит в следующем году на содержание и строительство дорог. Половина суммы пойдет на набережную Макарова с мостом через реку Смоленку, Песочную набережную, набережную Адмирала Лазарева с мостом через Малую Неву, продолжение Софийской улицы, Южную улицу в Лахте и другие объекты.
Всего госпрограмма «Развитие транспортной системы» получит 121 млрд рублей в следующем году, но треть этой суммы пойдет на то, чтобы не допустить увеличения стоимости проезда в общественном транспорте.
«Планируемые ассигнования позволят сохранить на уровне 2017 года стоимость проезда в общественном транспорте. С учетом прошлогоднего повышения тарифов, считаю такой шаг совершенно оправданным»
Напомним, в текущем году стоимость проезда возросла в среднем на 30%.