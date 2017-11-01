Гордума обновила состав воронежской избирательной комиссии

Новый состав избиркома депутаты сформировали из-за истечения срока полномочий предыдущего. Свои места в нем сохранили председатель городской избирательной комиссии Валерий Бунеев, секретарь Лариса Макеева, а также представляющие «Единую Россию» и ЛДПР Виктор Липинский и Валентина Цуканова.