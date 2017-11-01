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13:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

Гордума обновила состав воронежской избирательной комиссии

Городская дума обновила состав избирательной комиссии Воронежа. Список членов избиркома с правом решающего голоса депутаты утвердили на заседании думы в среду, 1 ноября. Решение вступит в силу через две недели.

Источник: Вести - Воронеж

Новый состав избиркома депутаты сформировали из-за истечения срока полномочий предыдущего. Свои места в нем сохранили председатель городской избирательной комиссии Валерий Бунеев, секретарь Лариса Макеева, а также представляющие «Единую Россию» и ЛДПР Виктор Липинский и Валентина Цуканова.

Владимира Карханина, выдвинутого в прошлый состав избиркома региональным отделением партии КПРФ заменит Виктор Курдюмов. «Справедливую Россию» вместо Дмитрия Носкова будет представлять Сергей Крохин. Жанну Васильеву и Николая Попова заменят выдвинутые облзбиркомом Владислав Пигунов и Сергей Чернышин.

Решение городской думы вступит в силу 15 ноября 2017 года.

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