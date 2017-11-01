В США оценили стоимость модернизации и поддержания ядерного арсенала страны

Источник: РИА "Новости"

«По оценке бюджетного управления, последние подробные планы по ядерным силам, которые были включены в бюджетный запрос администрации Обамы на 2017 год, будут стоить 1,2 триллиона долларов за период с 2017 по 2046 год: более 800 миллиардов долларов на поддержку на вооружении и содержание (то есть пошаговое усовершенствование) ядерных сил и около 400 миллиардов на их модернизацию», — говорится в документе.

На поддержание и развитие «ядерной триады» планируется потратить в общей сложности 728 миллиардов долларов, при этом самая большая доля (313 миллиардов долларов) предусмотрена для содержания подводных лодок. На системы доставки тактического ядерного боеприпаса выделяется 25 миллиардов долларов.

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Отмечается, что для сохранения на вооружении текущего ядерного арсенала Вашингтон планирует «провести модернизацию практически каждого элемента арсенала в ближайшие десятилетия». При этом общая стоимость ядерного оружия в распоряжении США за указанный период увеличится в полтора раза.