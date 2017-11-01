Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах

Источник: РИА "Новости"

В сообщении Роскомнадозра, поступившем в «Газету.Ru», Жаров призвал быть точными в формулировках и «разобраться по существу». Федеральный закон от 29.07.2017 № 276-ФЗ гласит о следующем:

Глава ведомства отметил, что согласно, утвержденной в законе процедуре, по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, (МВД и ФСБ), Роскомнадзор направляет проксирующему сервису VPN или «анонимайзеру» требование о подключении к ФГИС с целью ограничения доступа к запрещенным в Российской Федерации интернет-ресурсам, на подключение дается 30 дней.

Если данное требование не исполняется через 3 дня, Роскомнадзором может быть принято решение об ограничении доступа к соответствующему сервису.

Также операторы поисковых систем также должны подключиться к ФГИС и удалить запрещенные ресурсы из своей выдачи.

Другой немаловажной особенностью закона, по словам главы ведомства, является очистка реестра запрещенной информации от дублирующихся записей. Специалисты Роскомнадзора полагают, что в результате проделанной работы реестр уменьшится в два раза. Ведомство планирует завершить эту работу до конца года.

Он обратил внимание, что требования закона не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на случаи использования «анонимайзеров» и сервисов VPN при условии, что круг пользователей заранее определен их владельцами и использование таких ПО осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование, например, в банковской деятельности.

Он также отметил, что обратил внимание «на заголовки вполне респектабельных отечественных СМИ.

По его словам, существует всего два объяснения этих заголовков: «не читал, но осуждаю» и «для роста трафика все средства хороши».