Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах
Глава Роскомнадзора Александр Жаров разъяснил суть закона о блокировке анонимайзеров и VPN.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров разъяснил суть закона о блокировке анонимайзеров и VPN.
В сообщении Роскомнадозра, поступившем в «Газету.Ru», Жаров призвал быть точными в формулировках и «разобраться по существу». Федеральный закон от
Глава ведомства отметил, что согласно, утвержденной в законе процедуре, по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
Также операторы поисковых систем также должны подключиться к ФГИС и удалить запрещенные ресурсы из своей выдачи.
Другой немаловажной особенностью закона, по словам главы ведомства, является очистка реестра запрещенной информации от дублирующихся записей. Специалисты Роскомнадзора полагают, что в результате проделанной работы реестр уменьшится в два раза. Ведомство планирует завершить эту работу до конца года.
Он обратил внимание, что требования закона не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на случаи использования «анонимайзеров» и сервисов VPN при условии, что круг пользователей заранее определен их владельцами и использование таких ПО осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование, например, в банковской деятельности.
Он также отметил, что обратил внимание «на заголовки вполне респектабельных отечественных СМИ.
Закон о запрете использования анонимайзеров для посещения заблокированных