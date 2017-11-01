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13:21 (мск), источник: Sputnik

Сысоев: выдавливаемые из Сирии террористы оказались у границ стран ШОС

Директор РАТС ШОС Евгений Сысоев выступил с докладом на очередной конференции в Ташкенте, в ходе выступления он охарактеризовал существующую обстановку в мире и в регионе и подвел итоги работы организации за 2016 год.

Источник: Sputnik

По словам Сысоева, из-за военного давления антитеррористических сил, в том числе стран ШОС, боевики различных группировок возвращаются из стран Ближнего Востока в государства исхода или оседают в Афганистане.

Это ставит перед ШОС новые задачи по выявлению и пресечению деятельности так называемых спящих ячеек.

По данным директора антитеррористической организации ШОС, за минувший год удалось предотвратить десятки терактов в различных странах постсоветского пространства, раскрыть преступление, совершенное в Китае, а также удалось перекрыть несколько информационных каналов, вербовавших в ряды ИГ.

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