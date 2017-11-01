Сысоев: выдавливаемые из Сирии террористы оказались у границ стран ШОС

По словам Сысоева, из-за военного давления антитеррористических сил, в том числе стран ШОС, боевики различных группировок возвращаются из стран Ближнего Востока в государства исхода или оседают в Афганистане.
Это ставит перед ШОС новые задачи по выявлению и пресечению деятельности так называемых спящих ячеек.
По данным директора антитеррористической организации ШОС, за минувший год удалось предотвратить десятки терактов в различных странах постсоветского пространства, раскрыть преступление, совершенное в Китае, а также удалось перекрыть несколько информационных каналов, вербовавших в ряды ИГ.