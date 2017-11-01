Социалисты обвиняют Михая Молдовану в коррупции и требуют его отставки

Источник: Actualitati.md

Советник социалист Евгения Чебан сказала в среду на пресс-конференции, что Михай Молдовану является главой управления здравоохранения и «был назначен незаконно». Подтверждением тому является и решение Высшей судебной палаты.

По ее словам, есть решение, подписанное примаром Кишинева Дорином Киртоакэ, где сказано, что Молдовану является председателем рабочей группы, которая должна была представить концепцию стратегии развития здравоохранения.

Документ должен был быть представлен еще в 2015 году. Тогда же была создана комиссия, в составе которой вошли либералы, но на сегодняшний день кто-то из них умер, кто-то занимает другую должность. Они «априори уже не могут быть в составе комиссии».

«Сегодня 2017 год нет ни одного проекта стратегии, нет ни одного плана, который бы касался системы здравоохранения. Мунсовет этих документов не видел».

Она отметила, что «Молдовану заплатил 1 млн леев иностранным экспертам, чтобы разработали стратегию, которой нет».

Также Чебан сообщила, что есть документ, в котором сказано, что Молдовану входит в советы медучреждений столицы и участвует в госзакупках, что является незаконным.

Еще одним нарушением является незаконное распределение денег. Для закупки оборудования слепым и глухонемым было выделено 5 млн леев, Молдовану «решил, что достаточно лишь 2 млн, и 3 млн выделил на ремонт двух столичных больниц».

Также было выделено 20 млн леев на ремонт медицинского центра в Вадул-луй-Водэ, но ремонт так и не был проведен.

«Кроме этого Молдовану решил, что нужно закрыть ряд стоматологических клиник, тем самым оставил людей без работы. Глава управления здравоохранения считает, что муниципальный совет должен выплатить за это людям деньги», — сказала советник.

Социалист утверждает, что советники фракции сделают все, чтобы 5 млн леев, выделенных на закупку оборудования, были распределены нуждающимся людям.

Советник Динарий Кожокару отметил, что по данным Счетной палаты ущерб муниципию от управления здравоохранения — около 320 млн леев. На эти деньги можно было бы построить несколько нормальных медицинских центров и приобрести оборудование. Ряд руководителей управлений здравоохранения были выгнаны и на их место назначены новые, по политическим признакам.

По его словам, в результате незаконного увольнения людей, управление должно им выплатить 300−400 тыс. леев, хотя решение об увольнении принимал лично Молдовану.

Советник фракции ПСРМ Александр Одинцов напомнил гражданам, что Молдовану является соучредителем фирмы, которая занимается продуктами питания, а также фирма, которой он руководит, находится на Узинелор 2, где расположены гаражи, принадлежащие матери арестованного главы управления общественного транспорта Игоря Гамрецкого.

Одинцов также рассказал и об участке вблизи больницы Святой троицы, где находился фонтан, а по решению Михая Молдовану построен административный центр. Кроме этого, несколько лет назад Молдовану пытался закрыть роддом № 2, чтобы на его месте также построить многоэтажное здание.

Советник отметил, что социалисты неоднократно обращались с жалобами в правоохранительные органы, но из-за того, что в СИБЕ и Национальном антикоррупционном центре везде ставленники либералов, результатов не было.