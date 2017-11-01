Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пугачева утерла нос Бузовой на новогоднем огоньке
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Неудачная сделка помогла 23-летнему россиянину создать фабрику
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Мужчину в самолете, экстренно севшем в Одессе, связали (видео)
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: директор Балуева объяснила, почему актера сняли с рейса
Мы унизили РФ и расплачиваемся за это-Джон Ле Карр
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Мосийчук соврал»: журналист рассказал о взрыве
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Кристина Орбакайте затмила всех на вечеринке в Москве (фото)
«Мгновенная остановка террориста»: СМИ о новом оружии ШАК-12
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Таиланд прощается с королем
13:37 (мск), источник: Tengrinews

Распространителей слухов о новом акиме Шымкента ищут в ЮКО

Информация по поводу назначения акима Шымкента, опубликованная в соцсетях и на некоторых сайтах, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе акимата Южно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.

Читайте также
Габидулла Абдрахимов попросил прощения у шымкентских коллег

«Сообщаем о том, что информация по поводу назначения акима Шымкента, опубликованная в социальных сетях и на информационных сайтах, не соответствует действительности. Соответствующую информацию о назначении акима Шымкента официально объявит пресс-служба акима Южно-Казахстанской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день выясняются источники распространения недостоверной информации, и напомнили, что в соответствии с законом РК распространители ложной информации будут привлечены к ответственности. Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что новым акимом Шымкента стал чиновник из Алматы.

Напомним, прежний аким Шымкента Габидулла Абдрахимов назначен секретарем партии «Нұр Отан».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Курс Bitcoin впервые в истории превысил 6,5 тысяч долларов
Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах
Кто и как ведет расследование «российского досье» в США
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
США оценили стоимость модернизации ядерного арсенала страны
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
На МКС отметили Хэллоуин (фото)
В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Располневший Кроу и Кидман с новой прической на съемках Звезды значительно изменились ради ролей супругов в гей-драме
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Светлана Зейналова похвасталась талантом «особенной» дочки У телеведущей подрастает дочь-художница.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь