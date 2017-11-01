Распространителей слухов о новом акиме Шымкента ищут в ЮКО
Информация по поводу назначения акима Шымкента, опубликованная в соцсетях и на некоторых сайтах, не соответствует действительности, сообщили в
Информация по поводу назначения акима Шымкента, опубликованная в соцсетях и на некоторых сайтах, не соответствует действительности, сообщили в
«Сообщаем о том, что информация по поводу назначения акима Шымкента, опубликованная в социальных сетях и на информационных сайтах, не соответствует действительности. Соответствующую информацию о назначении акима Шымкента официально объявит
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день выясняются источники распространения недостоверной информации, и напомнили, что в соответствии с законом РК распространители ложной информации будут привлечены к ответственности. Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что новым акимом Шымкента стал чиновник из Алматы.
Напомним, прежний аким Шымкента Габидулла Абдрахимов назначен секретарем партии «Нұр Отан».