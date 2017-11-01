Депутаты раскритиковали проект бюджета-2018, но проголосовали за него

Источник: РИА "Новости"

При этом яблочники, справедливороссы, коммунисты и представители «Партии Роста» раскритиковали документ. В частности, Борис Вишневский заявил, что за годы губернаторства Георгия Полтавченко доходы города выросли на 46 процентов, а инфляция — на 60 процентов. Также он раскритиковал пояснительную записку к законопроекту, в которой содержатся только цифры. «Так как мы видим и плюсы, то воздержимся при голосовании», — отметил яблочник.

Коммунистка Ирина Иванова заметила, что в 2018 году город уменьшил расходы на культуру, медицину, ЖКХ. Оксана Дмитриева, лидер фракции «Партии Роста», заявила, что ее коллеги считают, что прогноз доходов Петербурга занижен, а дефицит завышен, в связи с чем они проголосуют против законопроекта.

Эсеры заметили, что их предложения учли при формировании бюджета, однако подчеркнули, что в Петербурге не выделили денег на финансирование местных зелёных насаждений. Лидер справедливороссов в ЗакСе Алексей Ковалев не уточнил, будут ли его коллеги голосовать против законопроекта.

В поддержку проекта бюджета выступил только спикера ЗакСа Вячеслав Макаров, назвав себя другом губернатора Георгия Полтавченко. «Коллеги, вы когда говорите про рост инфляции, задумайтесь, в какое время мы живём. Я не говорю про санкции и геополитику. Петербург удерживает позиции. Мы в пылесос турбулентности не дали город втянуть», — заявил Макаров.