На Украине подтвердили, что в Крыму возобновили пропуск через границу
КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Госпогранслужба Украины подтвердила, что пограничники в Крыму возобновили пропуск транспортных средств и людей через границу.
КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Госпогранслужба Украины подтвердила, что пограничники в Крыму возобновили пропуск транспортных средств и людей через границу.
Ранее в крымском погрануправлении ФСБ рассказали, что работу всех пунктов пропуска на
В сообщении украинского ведомства подтверждается, что восстановлено «движение транспортных средств и пешеходов через административную границу напротив всех контрольных пунктов — «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка».