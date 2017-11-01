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14:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутаты краевого Заксобрания обсудили бюджет на 2018 год

Количество участников данного политического процесса стало рекордным — почти 650 человек.

В рамках VIII Съезда депутатов Красноярского края прошли публичные слушания по проекту краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. В этом году количество участников данного политического процесса стало рекордным — почти 650 человек, в том числе 500 депутатов муниципального, регионального и федерального уровней, а также представители исполнительной власти.

«Публичные слушания о краевом бюджете проходят каждый год, там присутствуют обычно около 200 человек, но сегодня участниками будет значительно большее количество депутатов практически из всех муниципалитетов края. Очень важно понимать, как формируется бюджет и какова его конечная цель. А она заключается в удовлетворении потребностей жителей Красноярского края»
Алексей Кулеш

Председатель комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев перед публичными слушаниями рассказал Sibnovosti.ru, что бюджет традиционно будет касаться всех муниципальных образований края.

«В нем есть множество новаций, программы инициативного бюджетирования, по благоустройству, улучшению инфраструктуры. Мы строим спортивные комплексы и школы. Важно обсудить, как лучше производить финансирование, где использовать новые инструменты, и съезд для этого — лучшая площадка. Сегодня самое главное для нас — выступления муниципальных образований и те предложения, которые войдут в резолюцию съезда» , — заключил Васильев.

Первым на заседании выступил и.о. министра экономического развития и инвестиционной политики Михаил Васильев. Он обозначил векторы развития российской экономики, а также затронул демографическую ситуацию в Красноярском крае. Так, к 2020 году прогнозируется рост численности населения региона до 2,8 млн человек. Таким образом рост составил более 0,5%.

Затем с докладом о проекте краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов выступил и.о. министра финансов Владимир Бахарь. Наряду с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом чиновник назвал приоритетные векторы, которые необходимо развивать в регионе в первую очередь. Среди них: индексация социальных расходов, исполнение майских указов президента, предстоящая зимнюю Универсиады и празднование 400-летние Енисейска.

Отметим, что казна 2018 года была сформирован на основе 24 государственных программ. Параметры бюджета состояли из доходов (217,5 млрд рублей), расходов (231 млрд рублей) и возможного дефицита (13,5 млрд рублей). Так, на строительство и реконструкцию объектов Универсиады в 2018 году предусмотрено 15 млрд рублей, на поддержание дорог — 11,5 млрд рублей, на поддержку агро-промышленного комплекса — 437 млрд рублей, на поставку лекарств и медпрепаратов — 350 млрд рублей и др.

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